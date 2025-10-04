Jack Grealish cần táo bạo hơn

Tỏa sáng trong màu áo Everton, dẫn đầu Premier League về số cơ hội tạo ra, nhưng Jack Grealish vẫn bị Thomas Tuchel gạt khỏi tuyển Anh.

Jack Grealish không được gọi lên tuyển Anh lần này.

Giữa hào quang của những đường chuyền tinh tế, vấn đề của anh lại nằm ở điều tưởng như đơn giản nhất - dám sút, dám mạo hiểm.

Thống kê không biết nói dối

Có những cầu thủ khiến người ta nhớ đến bởi những pha rê bóng uyển chuyển, và Grealish là một trong số đó. Nhưng trong bóng đá hiện đại, sự mềm mại không còn đủ nếu không đi cùng sự hiệu quả. Những con số ở Everton đang vẽ nên một nghịch lý: Grealish là người tạo ra nhiều cơ hội nhất Premier League (17), hơn cả Bruno Fernandes (16), nhưng đồng thời lại chỉ tung ra hai cú sút bóng sống sau sáu trận - đều bị chặn lại.

Theo dữ liệu của Opta, cầu thủ 30 tuổi chỉ thực hiện 0,39 cú sút từ bóng sống mỗi 90 phút, giảm mạnh so với 1,51 cú sút/90 phút ở mùa trước tại Manchester City - con số vốn đã thấp nhất trong bốn năm khoác áo đội bóng của Pep Guardiola. So với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở tuyển Anh, Grealish thua xa: Jarrod Bowen trung bình 2,3 cú sút mỗi trận, còn Eberechi Eze là 2,1 cú.

Tức là, Grealish tạo ra cơ hội cho người khác nhiều gấp đôi so với những gì anh tự cho phép mình thử.

Từ khi chuyển đến Everton, Grealish đã thay đổi. Anh được David Moyes giải phóng khỏi khuôn mẫu chiến thuật khắt khe ở Manchester City, được khuyến khích cầm bóng, rê dắt, kiến tạo. Nhưng chính sự “đúng mực” ấy lại trở thành rào cản.

Moyes không giấu sự ngưỡng mộ, nhưng cũng thẳng thắn: “Cậu ấy quá chuẩn mực, quá an toàn. Tôi muốn Jack liều hơn, vào vòng cấm nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn. Cậu ấy có cú sút uy lực, kỹ năng cứa bóng tốt - không có lý do gì để không thử”.

Jack Grealish đang hồi sinh trong màu áo Everton.

Thực tế, Grealish tạo ra 4 kiến tạo, góp công vào gần một nửa số bàn thắng của Everton từ đầu mùa. Nhưng khi nhìn vào thống kê của các “wide forwards” (tiền đạo cánh) hàng đầu - Bowen (5 bàn), Eze (3 bàn, 2 kiến tạo), hay thậm chí Anthony Gordon (3 bàn) - câu hỏi đặt ra là: phải chăng Grealish đang tự giới hạn mình trong vai trò người phục vụ?

Sự chần chừ ấy không mới. Dưới thời Guardiola, anh từng là “người chuyền cuối cùng” - hiếm khi dứt điểm, luôn hướng đến đường bóng an toàn. Giờ đây, trong bối cảnh Tuchel muốn những cầu thủ tấn công biết tự mình định đoạt trận đấu, sự thiếu bản năng săn bàn khiến Grealish dễ bị bỏ lại.

Áp lực của sự chú ý và bóng ma của chính mình

David Moyes từng thừa nhận rằng truyền thông cũng góp phần khiến Grealish gặp khó. “Ngay từ những trận đầu tiên, người ta đã chú ý nhiều hơn, đối thủ lập tức kèm hai người. Họ biết Jack đang trở lại, và họ làm mọi cách để chặn cậu ấy”.

Grealish, sau những năm bị bào mòn bởi hệ thống chiến thuật khắc nghiệt của Man City, giờ được hít thở tự do hơn ở Everton. Anh dẫn đầu giải đấu về key passes (17), xếp trong top 5 về tỷ lệ chuyền chính xác ở 1/3 cuối sân (84%), và vẫn là một trong những cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất. Nhưng tất cả những điều đó không thay đổi được thực tế rằng anh vẫn chưa ghi bàn nào sau 540 phút thi đấu.

Vấn đề không nằm ở kỹ thuật - như Moyes nói, “cậu ấy có cú sút như tên lửa”. Vấn đề nằm ở tâm thế. Grealish chơi như thể anh sợ làm hỏng một đường lên bóng, hơn là sợ bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Anh chọn đường chuyền an toàn thay vì cú dứt điểm liều lĩnh - một lựa chọn đẹp mắt, nhưng không phù hợp với tiêu chuẩn của bóng đá hiện đại, nơi các cầu thủ chạy cánh như Salah, Saka hay Bowen đều là tay săn bàn thực thụ.

Thứ duy nhất Jack Grealish còn thiếu là bàn thắng.

Tuchel muốn những người dám quyết định trận đấu, không chỉ là người kiến tạo. Với một tuyển Anh đang thừa mứa tài năng sáng tạo, Grealish cần phải cho thấy anh vẫn là cầu thủ biết tạo ra khác biệt bằng bàn thắng. Cứu cánh cho anh bây giờ không nằm ở số đường chuyền, mà ở con số bàn thắng trên bảng tỷ số.

Trận gặp Crystal Palace cuối tuần này, khi Everton mất Dewsbury-Hall (treo giò) và đang thiếu cả Beto lẫn Barry trên hàng công, là cơ hội để Grealish “thử vận may” – hoặc đúng hơn, thử chính bản thân mình.

Ở tuổi 30, anh không còn là “cầu thủ trẻ có tiềm năng”. Anh là người cần chứng minh rằng sự tinh tế vẫn có thể đi cùng sự quyết đoán. Bởi nếu không thể ghi bàn, những con số sáng tạo kia – 17 cơ hội, 84% chuyền chính xác, 4 kiến tạo – sẽ chỉ là cái bóng đẹp của một cầu thủ từng được xem là “đặc sản của bóng đá Anh”.

Jack Grealish không cần thay đổi bản chất, chỉ cần mạo hiểm hơn. Đôi khi, để trở lại đỉnh cao, cầu thủ phải dám đánh mất chút “đúng mực” trong mình. Bởi trong bóng đá ngày nay, người ta không còn đếm số pha rê bóng – họ đếm bàn thắng. Và chỉ khi dám sút, Grealish mới có thể thực sự trở lại với màu áo tuyển Anh.