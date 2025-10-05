Khoảnh khắc điên rồ của Grealish ở phút 90+3

Tối 5/10, Jack Grealish ghi bàn ở phút bù giờ giúp Everton thắng ngược Crystal Palace 2-1 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Grealish ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn.

Jack Grealish bùng nổ đúng lúc để viết nên một đêm điên rồ ở Goodison Park. Phút 90+6, khi tất cả nghĩ rằng Everton phải chia điểm trước Crystal Palace, tiền vệ người Anh xuất hiện như định mệnh, dứt điểm mang về chiến thắng 2-1 nghẹt thở - và cũng là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo mới.

Trên khán đài, Goodison Park như vỡ tung. Grealish chạy thẳng về phía các cổ động viên, hét lên như thể trút bỏ mọi áp lực từ những ngày tháng lặng lẽ ở Manchester City. Anh đến Everton để tìm lại chính mình - và có lẽ, đây chính là khởi đầu cho một hành trình tái sinh.

Trước đó, Everton trải qua một buổi tối đầy thử thách. Crystal Palace, đội vẫn bất bại từ đầu mùa, kiểm soát thế trận và mở tỷ số ở phút 34 nhờ cú ra chân nhanh của Daniel Muñoz sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Bàn thắng ấy dường như khiến Goodison Park chìm trong im lặng - nhưng David Moyes không để đội bóng của mình gục ngã.

Sang hiệp hai, Everton dồn toàn lực lên tấn công. Áp lực ngày càng lớn khiến hàng thủ Palace bắt đầu rối loạn. Phút 76, trung vệ Maxence Lacroix phạm lỗi vụng về trong vòng cấm, và Iliman Ndiaye lạnh lùng đánh bại thủ môn Dean Henderson trên chấm 11 m, khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng đầy kịch tính.

Jack Grealish có bàn đầu tiên cho Everton mùa này.

Khi đồng hồ chỉ sang phút bù giờ cuối cùng, vận may và sự kiên cường của Everton được đền đáp. Một quả tạt bổng tưởng chừng vô hại khiến hàng thủ Palace lúng túng. Muñoz - người hùng đầu hiệp một - vô tình trở thành tội đồ khi cú phá bóng của anh đập trúng chân Grealish, đổi hướng bay vào lưới. Tỷ số 2-1 được ấn định trong cơn cuồng nộ hân hoan.

Thất bại này không chỉ khiến Crystal Palace chấm dứt chuỗi bất bại, mà còn phơi bày sự mong manh của một hàng thủ từng được ca ngợi vững chắc nhất Premier League. Cả hai bàn thua của họ đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân - điều không thể tha thứ ở đẳng cấp này.

Còn với Everton, đây không chỉ là 3 điểm. Đó là lời khẳng định cho một đội bóng đang thay da đổi thịt dưới thời David Moyes - kiên cường, gắn kết và không bao giờ bỏ cuộc. Sau bảy vòng, “The Toffees” vươn lên thứ bảy với 11 điểm, chỉ kém nhóm dự Champions League đúng một chiến thắng.

Và trên hết, đêm nay thuộc về Jack Grealish - người đã tìm lại nụ cười, trong sắc xanh khác, bằng bàn thắng quan trọng nhất của mùa giải cho đến lúc này.