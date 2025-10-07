Thêm tình tiết rúng động vụ tuyển Malaysia gian lận

Hai đường dây làm giả mạo hộ chiếu – một liên quan trực tiếp đến mẹ vợ của một cầu thủ đội tuyển quốc gia Malaysia vừa bị cảnh sát nước này phanh phui.

The Star đưa tin đầu tháng này, cảnh sát quận Gombak (dưới sự chỉ đạo của Phân bộ Điều tra Tội phạm Thương mại) đột kích một căn hộ, bắt giữ một phụ nữ Malaysia 46 tuổi – được xác định là mẹ vợ của một cầu thủ đội tuyển quốc gia – cùng 4 đàn ông Pakistan (tuổi từ 39-47).

Họ bị tạm giam đến ngày 8/10 tại đồn Rawang để điều tra theo Điều 420 Bộ Luật Hình sự Malaysia (lừa đảo và giả mạo). Trước đó, một người Pakistan khác đã bị bắt, dẫn đến cuộc đột kích này.

The Strait Times cho biết thêm vật chứng thu giữ bao gồm hàng loạt dấu đóng giả mạo chính thức từ Pakistan, Indonesia, và Malaysia, cùng thiết bị in ấn và tài liệu giả.

Những thứ này được dùng để tạo hộ chiếu du lịch giả, chủ yếu cho người nước ngoài ở quá hạn visa – một dịch vụ "chui" phổ biến ở Selangor.

Dù chưa công bố tên cầu thủ, nguồn tin từ báo chí cho biết người này khả năng cao là một trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vừa bị FIFA cấm.

Vụ bê bối nhập tịch làm rung chuyển bóng đá Malaysia.

Cảnh sát đang kiểm tra xem đường dây này có cung cấp dịch vụ cho FAM/CLB JDT không, đặc biệt khi bang Johor là trung tâm tuyển mộ nhiều cầu thủ nước ngoài đến đây thi đấu.

Người phụ nữ - mẹ vợ của tuyển thủ Malaysia - được cho là thủ lĩnh, hợp tác với chồng ngoại quốc (cũng bị bắt trước đó), và đường dây hoạt động từ đầu năm ở Shah Alam.

Bên cạnh đó, một đường dây gian lận hộ chiếu khác đã bị điều tra từ tháng 7. 4 sĩ quan biên phòng Malaysia cũng bị tạm giam vì cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Các sĩ quan này cũng làm việc ở Johor Bahru – cửa ngõ biên giới Malaysia-Singapore. Họ bị điều tra về cáo buộc nhận hối lộ để đóng dấu hộ chiếu mà không cần người sở hữu hộ chiếu có mặt.

Truyền thông Malaysia cho rằng nếu hai đường dây làm giả hộ chiếu và giấy tờ này quả thật liên quan đến bóng đá và FAM, đây không chỉ "lỗi kỹ thuật" mà là mạng lưới tội phạm có tổ chức.