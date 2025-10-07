AFC có thể xử Malaysia thua trận gặp Việt Nam sau kết luận của FIFA

Ủy ban Kỷ luật FIFA khẳng định thẩm quyền xử lý trận Malaysia-Việt Nam thuộc AFC, mở ra khả năng đội tuyển này bị xử thua hoặc trừ điểm nếu các cầu thủ bị xác định không đủ tư cách thi đấu.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia đang gặp rắc rối lớn.

Ủy ban Kỷ luật FIFA vừa hé lộ một chi tiết quan trọng có thể mở ra diễn biến mới trong vụ việc gây chấn động bóng đá Malaysia: trách nhiệm xem xét tư cách thi đấu của các cầu thủ nhập tịch thuộc về Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), chứ không nằm trong thẩm quyền trực tiếp của FIFA.

Trong phần kết luận chính thức, FIFA nhấn mạnh rằng vấn đề về quốc tịch và quyền đại diện đội tuyển quốc gia được điều chỉnh bởi Quy định về Tư cách cầu thủ (RGAS) - bộ khung pháp lý toàn cầu quy định rõ điều kiện thi đấu cho các đội tuyển. Theo đó, bất kỳ vi phạm nào liên quan đến trận Malaysia-Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 đều sẽ do AFC phụ trách điều tra và xử lý.

Ủy ban Kỷ luật FIFA khẳng định: “Đây là nguyên tắc đã được thiết lập trong bóng đá: các liên đoàn và câu lạc bộ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chỉ sử dụng những cầu thủ hợp lệ”. Nói cách khác, nếu các cầu thủ bị phát hiện không đủ tư cách vẫn ra sân, FAM và đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua hoặc trừ điểm, tùy theo phán quyết của cơ quan xét xử thuộc AFC.

Diễn biến này đang khiến dư luận Malaysia dậy sóng. Nhiều chuyên gia trong khu vực nhận định, FIFA đã hoàn tất phần việc của họ - xử lý hành vi giả mạo giấy tờ. Nhưng bước kế tiếp, khi AFC vào cuộc, hệ quả có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thành tích của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo giới chuyên môn, nếu AFC xác định có cầu thủ nhập tịch thi đấu trái quy định trong trận gặp Việt Nam, không loại trừ khả năng Malaysia sẽ bị xử thua hoặc hủy kết quả trận đấu. Khi đó, hệ lụy không chỉ là danh dự, mà còn là cả tương lai của chiến dịch vòng loại Asian Cup.

Từ một vụ bê bối giấy tờ, bóng đá Malaysia giờ đang đối diện nguy cơ lớn hơn nhiều - mất điểm, mất uy tín, và mất cả niềm tin nơi người hâm mộ. Và như chính FIFA đã nhấn mạnh: trong bóng đá, không có chỗ cho sự gian dối, dù là trên sân cỏ hay trong văn phòng liên đoàn.