Hé lộ tham vọng mới của Ronaldo sau tuổi 40

  • Thứ tư, 8/10/2025 08:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cristiano Ronaldo thừa nhận chưa có ý định giải nghệ và muốn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Ronaldo sẵn sàng tham dự World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

"Tôi muốn tiếp tục thi đấu thêm vài năm nữa, không nhiều đâu", Ronaldo khẳng định. "Tôi phải thành thật như vậy. Tôi vẫn đang tạo ra những giá trị tốt đẹp, đóng góp cho CLB và đội tuyển quốc gia. Vậy tại sao lại dừng lại? Khi giải nghệ, tôi chắc chắn sẽ rời đi trong sự mãn nguyện, vì tôi đã cống hiến tất cả những gì có thể".

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn có tên trong danh sách triệu tập đợt này của HLV Roberto Martinez, chuẩn bị cho hai trận gặp Ireland (12/10) và Hungary (15/10) thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

HLV Martinez thừa nhận Ronaldo vẫn là nhân tố quan trọng ở tuyển Bồ Đào Nha. Nếu duy trì phong độ săn bàn và tầm ảnh hưởng như hiện tại, CR7 có thể góp mặt ở World Cup 2026. Lúc đó, siêu sao 40 tuổi sẽ trải qua kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, một kỷ lục khó ai sánh kịp.

Từ đầu mùa, Ronaldo tiếp tục cho thấy phong độ ghi bàn ấn tượng. Anh có 4 pha lập công tại Saudi Pro League cho Al Nassr, cùng 3 bàn thắng cho ĐTQG ở vòng loại World Cup 2026.

Hồi tháng 6, cựu tiền đạo MU ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với Al Nassr, qua đó cho phép anh thi đấu đến năm 42 tuổi.

Duy Luân

