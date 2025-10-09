Đế chế 'tỷ bảng' của Ronaldo

|
Theo Forbes, tổng thu nhập hàng năm của siêu sao người Bồ Đào Nha hiện đạt khoảng 260 triệu bảng, trong đó 200 triệu bảng đến từ mức lương khổng lồ tại CLB Al Nassr và 60 triệu bảng đến từ hợp đồng quảng cáo cùng thương hiệu cá nhân.
|
Ronaldo hiện sở hữu khối tài sản ước tính 1,045 tỷ bảng, đưa anh trở thành cầu thủ giàu nhất trong lịch sử bóng đá và là một trong ba vận động viên có thu nhập cao nhất mọi thời đại, chỉ xếp sau Michael Jordan (3,4 tỷ bảng) và Tiger Woods (2,3 tỷ bảng).
|
Trên mạng xã hội, CR7 là "ông hoàng" tuyệt đối với 665 triệu người theo dõi trên Instagram, khi mỗi bài đăng có thể mang về cho anh tới 3,5 triệu bảng. Gộp tất cả nền tảng, Ronaldo trở thành người đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1 tỷ lượt theo dõi, khẳng định sức ảnh hưởng vượt xa biên giới thể thao.
|
Khối tài sản khổng lồ của Ronaldo còn được tô điểm bằng bộ sưu tập siêu xe hiếm có khó tìm. Ferrari LaFerrari trị giá 3 triệu bảng, Bugatti Chiron 2,1 triệu bảng, Bugatti Veyron 1,3 triệu bảng và Ferrari F12 TDF khoảng 850.000 bảng, tất cả tạo nên một gara đẳng cấp thượng lưu bậc nhất thế giới bóng đá.
|
Ngoài sân cỏ, cựu tiền đạo MU còn là một doanh nhân sắc sảo. Anh ký hợp đồng trọn đời với Nike trị giá 790 triệu bảng, có thương hiệu riêng CR7 chuyên về thời trang và nước hoa.
|
Ronaldo đồng thời hợp tác với tập đoàn khách sạn Pestana để thành lập chuỗi CR7 Lifestyle Hotels - hiện có mặt tại Madeira, Lisbon, Madrid, Marrakech và New York. Riêng khách sạn trên đại lộ Gran Via ở Madrid mang lại doanh thu khoảng 12 triệu bảng mỗi năm.
|
Không dừng lại ở đó, Ronaldo còn mở rộng đầu tư sang lĩnh vực y tế với chuỗi phòng khám cấy tóc Insparya tại Tây Ban Nha, mang lại lợi nhuận khoảng 100 triệu bảng mỗi năm.
|
Năm 2024, anh tiếp tục chi 40 triệu bảng cho dự án phát triển trò chơi bóng đá UFL, nhằm cạnh tranh trực tiếp với dòng game FC (FIFA cũ) của EA Sports.
|
Giữa năm 2024, Ronaldo ra mắt kênh YouTube "UR Cristiano" và ngay lập tức phá vỡ mọi kỷ lục như đạt 1 triệu lượt đăng ký trong 90 phút, 10 triệu trong 11 giờ, và 20 triệu chỉ sau một ngày. Hiện tại, kênh của anh vượt 76 triệu người theo dõi, qua đó trở thành vận động viên được yêu thích nhất hành tinh trên nền tảng video lớn nhất thế giới.
|
Sau tuổi 40, Ronaldo vẫn không ngừng mở rộng đế chế của mình - từ sân bóng, thương trường cho đến không gian số. CR7 giờ đây không chỉ là một cái tên, mà là một thương hiệu tỷ bảng, biểu tượng của khát vọng, kỷ luật và thành công chưa từng có trong lịch sử thể thao thế giới.
