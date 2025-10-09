Đế chế 'tỷ bảng' của Ronaldo

Trên mạng xã hội, CR7 là "ông hoàng" tuyệt đối với 665 triệu người theo dõi trên Instagram, khi mỗi bài đăng có thể mang về cho anh tới 3,5 triệu bảng. Gộp tất cả nền tảng, Ronaldo trở thành người đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1 tỷ lượt theo dõi, khẳng định sức ảnh hưởng vượt xa biên giới thể thao.