CĐV Indonesia phẫn nộ với Kluivert

Cựu tiền đạo của Barcelona, Patrick Kluivert, bị ví như thảm họa huấn luyện viên của tuyển Indonesia.

Rạng sáng ngày 12/10, tuyển Indonesia thêm một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng khi để thua Iraq với tỷ số 0-1 trong trận đấu thuộc vòng loại thứ 4 World Cup 2026.

Thất bại này khiến Indonesia tan mộng dự World Cup 2026, khi chắc chắn đứng cuối bảng B. Màn trình diễn trước Iraq tiếp tục phơi bày sự yếu kém của đội tuyển xứ vạn đảo dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Patrick Kluivert.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ Indonesia xem huyền thoại Barcelona không khác gì "thảm họa" trên băng ghế chỉ đạo. Thống kê của "Timnas Indonesia" dưới triều đại Kluivert là minh chứng rõ ràng cho sự sa sút.

Trong 8 trận đấu dưới quyền HLV người Hà Lan, đội tuyển xứ vạn đảo chỉ giành được 3 chiến thắng trước các đối thủ không quá mạnh là Bahrain, Trung Quốc và Đài Bắc Trung Hoa. Bên cạnh đó là 1 trận hòa trước Lebanon và tới 4 thất bại trước các đội bóng lớn như Australia, Nhật Bản, Saudi Arabia và mới nhất là Iraq.

Với 11 bàn thắng ghi được nhưng để lọt lưới tới 15 bàn, trung bình gần 2 bàn mỗi trận, hàng thủ Indonesia đang trở thành "điểm đen" không thể khắc phục. Tỷ lệ thắng chỉ đạt 37,5% cùng hiệu số bàn thắng bại âm (-4) là con số đáng báo động.

Trận thua Iraq là giọt nước tràn ly. Indonesia gần như không tạo được cơ hội rõ rệt, chơi rời rạc và thiếu ý tưởng. Kluivert tiếp tục bị chỉ trích vì lối chơi thiếu sáng tạo, chiến thuật nghèo nàn và sự bảo thủ trong cách dùng người.

Dù sở hữu danh tiếng lẫy lừng thời còn thi đấu, cựu tiền đạo Barcelona dường như không thể truyền cảm hứng hay mang lại sự đột phá cho "Garuda". Người hâm mộ Indonesia đang dần mất kiên nhẫn. Không ít fan cho rằng với những gì đã thể hiện, đã đến lúc Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cân nhắc thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Một huyền thoại sân cỏ không đồng nghĩa với một huấn luyện viên xuất sắc, và Patrick Kluivert đang là minh chứng sống động cho điều đó.