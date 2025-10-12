Indonesia tan mộng dự World Cup

Rạng sáng 12/10, Indonesia thua Iraq 0-1 ở vòng loại 4, qua đó chính thức khép lại cánh cửa đến ngày hội bóng đá thế giới 2026.

Indonesia có màn trình diễn không hề tồi. Tuy nhiên, chỉ một thoáng mất tập trung, đại diện Đông Nam Á đã phải trả cái giá quá đắt. Bàn thắng muộn ở phút 76 của Zidane Iqbal giúp Iraq giành chiến thắng quan trọng, qua đó có cùng 3 điểm với Saudi Arabia tại vòng loại 4, khu vực châu Á.

Trong khi đó, Indonesia chính thức khép lại cơ hội dự World Cup sau 2 trận thua liên tiếp. Ở lượt cuối diễn ra vào ngày 14/10, Saudi Arabia và Iraq sẽ "tử chiến" để tranh vị trí nhất bảng, đồng nghĩa với tấm vé đến thẳng châu Mỹ vào năm sau. Đội thua sẽ đối mặt rủi ro ở play-off liên lục địa.

HLV Patrick Kluivert không thể giúp Indonesia làm nên lịch sử.

Trên sân King Abdullah Sports City, Indonesia vẫn cho thấy sự tự tin khi phải đối đầu một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á. Thậm chí, đại diện Đông Nam Á còn tạo thế trận nhỉnh hơn.

Trong hiệp một, hai đội tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Indonesia dứt điểm nhiều hơn (7 so với 2) nhưng độ chính xác bằng 0. Phút 32, Eliano Reijnders làm người hâm mộ Iraq thót tim với pha bắt volley trong vùng cấm. Nỗ lực phòng ngự của một hậu vệ đưa bóng đi trúng điểm nối giữa cột và xà.

Indonesia đòi phạt đền vì cho rằng Kevin Diks bị phạm lỗi trong tình huống tranh chấp. Dù vậy, trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị của chính cầu thủ số 2.

Sang hiệp hai, Iraq dồn lên tấn công nhưng Indonesia mới là đội sở hữu cơ hội ngon ăn. Sau một pha phản công ở phút 58, Diks băng lên dứt điểm ở vị trí trống trải nhưng bóng đi không đủ hiểm để hạ thủ môn.

Phút 68, cầu thủ Indonesia phản ứng mạnh, đòi thẻ đỏ cho hậu vệ số 4, Zaid Tahseen vì pha phạm lõi ngăn Ole ter Haar Romeny thoát xuống đối mặt thủ môn. Dù vậy, ông Ma Ning chỉ rút thẻ vàng.

Phút 76, thảm họa xảy ra với tuyển Indonesia, khi các hậu vệ áo đỏ thi đấu thiếu quyết liệt, tạo điều kiện cho cựu cầu thủ Man Utd, Zidane Iqbal thoải mái đột phá, trước khi tung cú sút chéo góc từ ngoài vùng cấm, hạ gục thủ thành Maarten Paes. Bàn thắng đến với đội tuyển Tây Á ở lần dứt điểm trúng đích duy nhất trong cả trận.

Phút 110, Iraq chỉ còn 10 người do Tahseen bị đuổi khỏi sân. Dù vậy, quãng thời gian ít ỏi là không đủ để Indonesia lật ngược tình thế.