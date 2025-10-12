Đội trưởng Indonesia nổi giận với trọng tài

Trung vệ Jay Idzes của Indonesia cảm thông cho sự tức giận của CĐV nhà sau thất bại 0-1 trước Iraq ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

Jay Idzes chất vấn trọng tài Ma Ning. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 12/10, đội tuyển Indonesia khép lại hành trình ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 sau trận thua 0-1 trước Iraq. Bàn duy nhất của trận đấu được ghi do công Zidane Iqbal ở phút 76.

Kết quả này khiến Indonesia rớt xuống vị trí cuối bảng B, không giành nổi điểm số nào. Đây là nỗi thất vọng lớn đối với người hâm mộ, nhất là khi kỳ vọng vào sự tiến bộ của đội tuyển dưới thời HLV Patrick Kluivert trước giải đấu.

Đội trưởng Jay Idzes, người giữ vai trò trụ cột nơi hàng thủ, đã lên tiếng sau trận đấu. Anh thừa nhận bản thân cảm nhận rõ sự ức chế của các đồng đội:

“Không dễ gì kiểm soát cảm xúc khi bạn đã hy sinh quá nhiều. Tôi luôn cố gắng giữ sự tôn trọng, tránh để đồng đội tiếp cận trọng tài. Bản thân tôi cũng nói chuyện một cách chừng mực, ngay cả khi quyết định không có lợi cho chúng tôi”, Idzes chia sẻ.

Cầu thủ Indonesia thất vọng khi thua Iraq. Ảnh: Reuters.

Trong những phút cuối, bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng sau tình huống Zaid Tahseen Hantoosh của Iraq nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Kevin Diks. Các cầu thủ Indonesia cho rằng họ xứng đáng được hưởng một quả phạt đền, nhưng trọng tài Ma Ning từ chối.

Idzes nói thêm: “Không thể phủ nhận bầu không khí trên sân rất nóng, ai cũng muốn chiến thắng. Tôi tự hào về tập thể Indonesia hiện tại. Trước Saudi Arabia, chúng tôi đã chơi trận đấu hay nhất từ đầu giải và hôm nay các cầu thủ cũng chiến đấu đến cùng”.

Dù phải dừng bước, tinh thần thi đấu của Indonesia được xem là điểm sáng hiếm hoi trong một chiến dịch vòng loại World Cup 2026 đầy khó khăn.

Chiến thắng nghẹt thở của U23 Indonesia trước Thái Lan Đêm 25/7, Indonesia hòa Thái Lan 1-1 trong 120 phút, sau đó thắng 7-6 ở loạt luân lưu bán kết giải Đông Nam Á.