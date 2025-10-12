Lãnh đạo tuyển Indonesia xin lỗi

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) - ông Erick Thohir - gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì không thể giành vé dự World Cup 2026.

Ông Erick Thohir xin lỗi CĐV Indonesia. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 12/10, đội tuyển Indonesia chính thức nói lời chia tay giấc mơ World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Iraq tại lượt trận thứ hai bảng B, vòng loại thứ tư khu vực châu Á. Trước đó ít ngày, "Garuda" cũng để thua 2-3 trước Saudi Arabia.

Trong thông điệp được đăng tải trên trang cá nhân, ông Thohir gửi lời tri ân đến các cầu thủ, ban huấn luyện và cổ động viên vì đã đồng hành cùng đội tuyển trong hành trình lịch sử này. Ông viết: “Xin cảm ơn người hâm mộ, các cầu thủ và tập thể đội tuyển nỗ lực không ngừng để đưa Indonesia tới vòng loại thứ tư World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta đi xa đến thế".

Chủ tịch PSSI cũng tỏ ra tiếc nuối khi không thể giành vé dự ngày hội lớn nhất hành tinh vào năm sau, dù Indonesia vừa trải qua một hành trình được cho là "kỳ diệu".

Erick Thohir là người góp công lớn trong việc nâng tầm đội tuyển Indonesia, đặc biệt là thông qua các dự án nhập tịch cầu thủ nhằm gia tăng sức mạnh cho “Garuda”. Tuy nhiên, những nỗ lực đó vẫn chưa đủ để giúp bóng đá Indonesia viết tiếp kỳ tích ở sân chơi thế giới.

Thất bại lần này khép lại chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của Indonesia, nhưng hành trình tiến bộ của bóng đá xứ vạn đảo vẫn được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tiếp tục ở những giải đấu sắp tới.

