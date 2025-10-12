Nghịch lý Vinicius Junior

Vị thế của Vinicius Junior tại Real Madrid lung lay kể từ khi Xabi Alonso ngồi ghế nóng, nhưng thay vì chìm xuống, ngôi sao người Brazil lại bùng nổ theo cách ngoạn mục nhất.

Vinicius chơi hiệu quả không kém Mbappe trên hàng công Real Madrid.

Vinicius Junior đang sống trong nghịch lý kỳ lạ ở Real Madrid. Anh chỉ được đá chính lác đác, mới chơi trọn vẹn 90 phút ở ba trận La Liga, còn lại chủ yếu bị thay ra hoặc ngồi dự bị. Thế nhưng, hiệu suất của tiền đạo người Brazil lại đạt mức ấn tượng nhất kể từ khi gia nhập đội bóng Hoàng gia năm 2018.

Sau 8 vòng đấu, Vinicius ghi 4 bàn và kiến tạo 4 lần – thành tích tốt nhất trong sự nghiệp tại La Liga. Trung bình, cứ 77 phút anh lại góp dấu giày vào một bàn thắng, phá sâu kỷ lục cá nhân 96 phút/mùa 2022/23.

Ở trận thắng Villarreal 3-1 hôm 5/10, Vinicius còn trở thành cầu thủ đầu tiên tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này vừa tung ra 5 cú sút, vừa tạo 5 cơ hội và có 5 pha qua người thành công - thống kê cho thấy sự toàn diện và tầm ảnh hưởng khổng lồ của anh.

Dẫu vậy, Real Madrid lại đang chật vật trong khâu tấn công. Việc HLV Xabi Alonso luân phiên xoay tua và chọn cách tiếp cận thận trọng khiến lối chơi của đội bóng mất đi nhịp điệu và bản sắc từng được Carlo Ancelotti định hình. Trong bối cảnh ấy, Vinicius chọn cách im lặng và đáp trả mọi nghi ngờ bằng phong độ trên sân - chuyên nghiệp, bản lĩnh và hiệu quả.

Với 8 lần in dấu giày vào bàn thắng sau 8 trận, Vinicius hiện chỉ xếp sau Kylian Mbappé và Julián Alvarez trong nhóm cầu thủ có hiệu suất cao nhất châu Âu. Khi Real chuẩn bị bước vào chuỗi trận then chốt, Alonso buộc phải đưa ra lựa chọn: trao lại niềm tin cho ngôi sao đang đạt đỉnh phong độ, hoặc chấp nhận mạo hiểm khi để “lá bài tẩy” của mình tiếp tục ngồi ngoài.