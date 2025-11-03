Real Madrid muốn nổ 'bom tấn' 100 triệu euro từ PSG

Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ bom tấn chuyển nhượng mới và mục tiêu là tiền vệ Vitinha của Paris Saint-Germain.

Real tham vọng chiêu mộ Vitinha của PSG.

Theo Fichajes, HLV Xabi Alonso xác định trung tuyến là khu vực cần được củng cố, và ngôi sao người Bồ Đào Nha của PSG là cái tên mà ông đặc biệt ưa thích. Dù mới nắm quyền tại Bernabeu vài tháng, Alonso nhanh chóng nhìn ra điểm yếu của đội hình. Ông muốn tìm một tiền vệ vừa sáng tạo, vừa có khả năng điều tiết nhịp độ và tổ chức lối chơi.

Đây là điều mà Vitinha đang thể hiện trọn vẹn tại Paris. Tuy nhiên, việc tiếp cận cầu thủ 25 tuổi này không hề đơn giản.

PSG xem Vitinha là hạt nhân tuyến giữa, cùng Fabian Ruiz và Joao Neves tạo nên bộ ba giúp đội bóng thống trị mùa giải 2024/25, giành cú ăn ba gồm Ligue 1, Champions League và Cúp Quốc gia Pháp. Chính vì vậy, giới chủ Qatar không dễ chấp nhận để anh ra đi, đặc biệt khi hợp đồng của Vitinha còn hiệu lực đến năm 2029.

Real Madrid dự định chi khoảng 100 triệu euro để thuyết phục PSG nhả người vào mùa hè 2026. Tuy nhiên, con số này có thể chưa đủ, bởi phía Paris định giá Vitinha ở mức gần 130 triệu euro, khiến thương vụ trở thành một bài toán tài chính khó nhằn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Real Madrid vẫn theo dõi sát tình hình của Vitinha, đồng thời lên phương án dự phòng nếu thương vụ không tiến triển. Tuy nhiên, với đẳng cấp và phong độ ấn tượng của ngôi sao người Bồ, đây vẫn là cái tên được Alonso ưu tiên hàng đầu cho công cuộc tái thiết tuyến giữa.

Nếu "bom tấn" xảy ra, Vitinha có thể trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Real Madrid trong kỷ nguyên của Alonso.