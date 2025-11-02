Alaba gây lãng phí khủng khiếp cho Real

David Alaba đang trở thành tâm điểm chỉ trích từ người hâm mộ Real, với mức lương khổng lồ 22,5 triệu euro mỗi mùa.

Alaba không muốn rời Real.

Rạng sáng 2/11, Real Madrid đánh bại Valencia 4-0 ở vòng 11 La Liga trên sân Bernabeu. Alaba không ra sân trận này, anh thậm chí còn bị HLV Xabi Alonso gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu.

Hậu vệ người Áo đang khiến Real Madrid đau đầu. Theo AS, Alaba nhận mức lương 22,5 triệu euro/năm cho mùa 2025/26 tại Real Madrid, tương đương khoảng 432.692 euro/tuần. Con số này xếp anh ở vị trí thứ ba trong danh sách những cầu thủ được trả lương cao nhất La Liga, chỉ sau Kylian Mbappe (31,25 triệu euro) và một số ngôi sao khác như Robert Lewandowski hay Frenkie de Jong.

So sánh với Valencia, đội bóng đang vật lộn với khó khăn tài chính, tổng quỹ lương toàn đội hình của họ chỉ khoảng 45,34 triệu euro cho mùa 2025/26. Nghĩa là mức lương của riêng Alaba chiếm gần 50% ngân sách lương của "Los Che", một con số gây sốc.

Tuy nhiên, những gì Alaba mang lại cho Real Madrid lại không tương xứng. Trong hai mùa gần nhất (2023/24 và 2024/25), hậu vệ 33 tuổi này chỉ ra sân vỏn vẹn 24 trận tại La Liga.

Alaba không còn là chính mình.

Chấn thương dây chằng nghiêm trọng ở đầu gối trái hồi tháng 12/2023 khiến anh vắng mặt hơn 399 ngày, buộc phải trải qua hai ca phẫu thuật và chỉ mới trở lại gần đây.

Trước đó, ban lãnh đạo Real Madrid đề xuất một thỏa thuận nhằm chấm dứt hợp đồng với Alaba, đó là trả cho anh một nửa số tiền lương và để cầu thủ tự do tìm bến đỗ mới. Tuy nhiên, cầu thủ 33 tuổi thẳng thừng từ chối. Anh quyết tâm gắn bó với Real Madrid cho đến khi hợp đồng kết thúc vào hè năm sau, đồng thời hưởng trọn vẹn mức đãi ngộ hiện tại.

Sau những chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là ở đầu gối, Alaba hiểu rõ rằng cơ hội để tiếp tục khoác áo một đội bóng châu Âu hàng đầu gần như không còn. Giá trị thị trường của anh, hiện chỉ khoảng 6 triệu euro theo Transfermarkt. Lựa chọn khả thi nhất cho tương lai của ngôi sao người Áo có lẽ là chuyển tới Saudi Arabia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ góc nhìn của Real Madrid, việc Alaba không chấp nhận ra đi đã khiến CLB lỡ cơ hội giải phóng một trong những khoản lương cao, đồng thời trì hoãn kế hoạch bổ sung một trung vệ mới.