HLV Alonso dối trá về mâu thuẫn với Vinicius?

  • Chủ nhật, 2/11/2025 07:18 (GMT+7)
  • 57 phút trước

HLV Xabi Alonso khẳng định không có vấn đề gì với đến quả phạt đền hỏng ăn của Vinicius, nhưng phẩn ứng của chiến lược gia này ngay trên sân cho thấy điều ngược lại.

HLV Xabi Alonso bực mình khi Vinicius sút hỏng penalty phút 43.

Rạng sáng 2/11, các bàn thắng của Kylian Mbappe (2 bàn), Jude Bellingham và Alvaro Carreras giúp Real đánh bại Valencia 4-0 ở vòng 11 La Liga trên sân Bernabeu. Tuy nhiên, đây lại là trận đấu đáng quên với Vinicius.

Phút 43, Mbappe có cơ hội lập hat-trick ngay trong hiệp một nhưng anh nhường quyền đá penalty cho Vinicius. Dù vậy, cầu thủ sinh năm 2000 lại đá hỏng. Ngay bên ngoài sân, HLV Alonso tỏ ra tức giận.

Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng thuyền trưởng Real Madrid không hài lòng với việc Mbappe tự ý nhường quyền đá phạt đền cho đồng đội. Ngoài ra, ông cũng bực mình khi Vinicius sút penalty hời hợt.

Dẫu vậy, sau trận đấu, khi được hỏi về Vinicius và tình huống phạt đền, Alonso khẳng định: “Vinicius thất vọng vì không thể sút thành công quả phạt đền. Mbappe là người thực hiện quả đầu tiên, và những tình huống như hôm nay được quyết định tùy theo hoàn cảnh. Không có vấn đề gì trong đội bóng liên quan đến chuyện đó”.

HLV Xabi Alonso anh 1

Vinicius có trận đấu đáng quên.

Tuy nhiên, El Pais cho rằng thái độ và ngôn ngữ cơ thể của HLV Alonso khi Vinicius sút hỏng penalty phút 43 cho thấy điều ngược lại. Dưới thời Alonso, Vinicius không còn được đảm bảo tương lai. Cựu danh thủ Brazil, Rivaldo, cho rằng ngôi sao 24 tuổi đang trở thành "mục tiêu" để Alonso khẳng định uy quyền trong phòng thay đồ.

"Tôi không rõ có gì cá nhân giữa Vinicius và Alonso hay không, nhưng đôi khi huấn luyện viên chọn việc xung đột với cầu thủ nổi bật nhất để tạo thị uy với cả đội", Rivaldo chia sẻ. "Vinicius dường như trở thành đối tượng để Alonso thể hiện quyền lực. Thông điệp ngầm từ vị HLV này là: 'Nếu tôi làm được với Vini, tôi sẽ làm được với bất kỳ ai khác'".

