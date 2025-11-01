Real Madrid chốt tân binh ngay trong tháng 1

CLB chủ sân Bernabeu được cho là sẽ gửi hợp đồng sơ bộ đến Marc Guehi ngay trong tháng 1/2026, thời điểm cầu thủ này có thể tự do đàm phán với bất kỳ đội bóng nào.

Guehi, tân binh hụt của Liverpool trở thành mục tiêu hàng đầu của Real Madrid.

Theo The Athletic, Marc Guehi lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026, thời điểm anh sẽ hết hợp đồng và trở thành cầu thủ tự do.

Real Madrid bắt đầu đàm phán sơ bộ để đạt thỏa thuận cá nhân có hiệu lực từ tháng 1/2026. Ngoài “Los Blancos”, các đội bóng lớn như Liverpool và Barcelona cũng đang quan tâm, song Real tin rằng tham vọng được khoác áo CLB hoàng gia Tây Ban Nha sẽ là lợi thế then chốt giúp họ chiến thắng trong cuộc đua này.

Trong phiên chợ hè 2025, Guehi đã ở rất gần Liverpool nhưng Crystal Palace lật kèo vào phút chót, qua đó giữ trung vệ đội trưởng lại thêm 1 năm. Guehi bày tỏ sự thất vọng, tuyên bố không gia hạn hợp đồng để rời đi dưới dạng tự do vào hè năm sau.

Động thái này được đánh giá là nước cờ thông minh về tài chính của Real Madrid, khi họ có thể sở hữu một hậu vệ chất lượng mà không phải chi trả phí chuyển nhượng. Với việc David Alaba và Antonio Rudiger đều bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, HLV Xabi Alonso cùng ban lãnh đạo CLB muốn tìm một trung vệ trẻ, có thể đảm đương vai trò trụ cột lâu dài.

Marc Guehi được xem là lựa chọn hoàn hảo. Anh sắm vai đội trưởng của Crystal Palace, sở hữu khả năng phán đoán tốt, kiểm soát bóng điềm tĩnh và tốc độ đáng nể, những phẩm chất phù hợp với phong cách chơi hiện đại của Real Madrid. Đặc biệt, Guehi từng nhiều lần được triệu tập vào đội tuyển Anh và đã chứng minh được bản lĩnh ở môi trường Ngoại hạng Anh khắc nghiệt.