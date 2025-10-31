Cách Szczesny bắt bài phạt đền của Mbappe

Thủ thành Wojciech Szczesny tiết lộ bí quyết giúp anh cản phá quả phạt đền của Kylian Mbappe trong trận Siêu kinh điển thua Real Madrid 1-2 hôm 26/10.

Mbappe sút hỏng trước Barcelona. Ảnh: Reuters.

"Tôi nghiên cứu rất kỹ các cầu thủ sút phạt đền trước mỗi trận đấu. Thường tôi xem lại khoảng 20 quả phạt đền gần nhất của hai hoặc ba người chịu trách nhiệm đá chính, để tìm ra quy luật trong cú sút của họ", thủ môn người Ba Lan chia sẻ.

Szczesny cho biết anh luôn cố gắng giữ sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh và tránh để cảm xúc chi phối. Anh cũng nói thêm: "Mbappe từng ghi bàn vào lưới tôi lần trước, nhưng lần này tôi tin rằng cậu ấy sẽ chọn cùng một hướng. Tôi đã mạo hiểm đoán và thật may là đúng".

Ngoài việc cản phá quả phạt đền của Mbappe, Szczesny đã có một ngày thi đấu xuất sắc trước Real Madrid. Anh có tổng cộng 9 pha cứu thua trong cả trận – con số cao nhất trong một trận Siêu kinh điển kể từ tháng 4/2017.

Chỉ số ngăn chặn bàn thua (Goals Prevented) của Szczesny đạt 2,44, cũng là thống kê tốt nhất trong một trận Siêu kinh điển kể từ mùa 2022/23. Những con số này chứng minh nếu không có Szczesny, tỷ số có lẽ đã nghiêng về Real Madrid với cách biệt lớn hơn nhiều.

Khi được hỏi về những thủ môn yêu thích nhất, Szczesny chọn Gianluigi Buffon, Lev Yashin, Manuel Neuer và Petr Cech. Anh luôn theo dõi và học hỏi từ những người mà bản thân ngưỡng mộ, đồng thời nỗ lực cải thiện màn trình diễn mỗi ngày để duy trì vị trí bắt chính tại Barcelona.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.