Amorim từng cảnh báo Garnacho

HLV Ruben Amorim từng cảnh báo Chelsea về tính khí thất thường của Alejandro Garnacho và dường như thời gian đang chứng minh ông đúng.

Amorim không hài lòng với tính cách của Garnacho.

Cầu thủ chạy cánh người Argentina có mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" với Amorim trong những tháng cuối cùng ở MU. Anh bị đưa vào nhóm "bom nổ chậm" gồm những ngôi sao bị thất sủng như Rashford, Antony hay Sancho.

Sau thất bại 0-1 trước Tottenham ở chung kết Europa League hồi tháng 5, Garnacho công khai chỉ trích Amorim không cho đá chính trận quan trọng nhất mùa. Sự việc được xem là giọt nước tràn ly khiến HLV người Bồ Đào Nha quyết định loại anh khỏi kế hoạch. Dù được tung vào sân 19 phút cuối trận, cầu thủ trẻ không để lại dấu ấn nào.

Trước đó, Garnacho bị phạt sau khi tức giận bỏ vào đường hầm trong trận gặp Ipswich. Thậm chí Garnacho còn gây sốc khi khoác áo đấu Aston Villa. Chuỗi hành vi không đúng mực này được cho là nguyên nhân khiến Amorim mất kiên nhẫn với cầu thủ. Sau cùng, Amorim yêu cầu Garnacho tìm bến đỗ mới.

Hè 2025, Garnacho hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng sang Chelsea, ký hợp đồng đến năm 2032. Tuy nhiên, ở sân Stamford Bridge, phong độ của anh chưa khởi sắc với chỉ 1 bàn thắng sau 7 trận.

Cựu danh thủ Oscar Ruggeri - nhà vô địch World Cup 1986 cùng Argentina, thẳng thắn nhận xét rằng Garnacho cần học cách hạ mình và tập trung vào bóng đá: "Cậu ta có tài, nhưng quá ngạo mạn. Người ta không gọi lên tuyển là có lý do. Khi nào biết khiêm tốn, cậu ta sẽ lại được triệu tập, vì tài năng thì không ai phủ nhận".

Garnacho sinh tại Tây Ban Nha và có 8 lần khoác áo tuyển Argentina. Anh đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ World Cup 2026 nếu tình hình hiện tại không thay đổi.