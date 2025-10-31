Real Madrid cho rằng UEFA phải chịu trách nhiệm khi dự án Super League đổ bể

Real Madrid đòi UEFA bồi thường 4,5 tỷ euro. Ảnh: Reuters.

Theo Financial Times, Real Madrid ước tính khoản thiệt hại lên tới 4,5 tỷ euro. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho rằng đây là số tiền mà họ đã mất đi sau khi dự án European Super League (ESL) đổ vỡ.

A22 Sports Management, công ty đứng sau dự án Super League và phiên bản kế nhiệm mang tên Unify League, tiết lộ với Athletic rằng yêu cầu bồi thường của Real Madrid bao gồm doanh thu dự kiến từ vé bán sân, bản quyền truyền hình và tài trợ thương mại nếu giải đấu tách khỏi hệ thống của UEFA.

Real Madrid từ lâu khẳng định rằng “UEFA cố tình cản trở dự án ESL”, vốn được thiết kế nhằm hiện đại hóa và ổn định nền tài chính của các CLB châu Âu. Ban lãnh đạo “Los Blancos” tin rằng ESL có thể giúp các đội bóng lớn chủ động hơn về nguồn thu, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào UEFA như hiện nay.

Nếu đơn kiện được Real Madrid nộp lên tòa án, mâu thuẫn giữa Real Madrid và UEFA sẽ càng thêm căng thẳng. Trước đó, đôi bên không hài lòng lẫn nhau kể từ khi dự án ESL sụp đổ vào năm 2021.

Khi ấy, dưới sức ép từ người hâm mộ, truyền thông và các liên đoàn thành viên, 9 trong số 12 đội sáng lập ESL nhanh chóng rút lui, chỉ còn Real Madrid, Barcelona và Juventus tiếp tục ủng hộ ý tưởng này.

