Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Guler khiến Real Madrid phải trả thêm tiền

  • Thứ hai, 3/11/2025 05:33 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Mỗi lần Arda Güler ra sân, Real Madrid không chỉ thu về bàn thắng và cảm hứng, mà còn phải chi thêm tiền.

Mỗi lần Arda Güler ra sân, Real Madrid không chỉ thu về bàn thắng và cảm hứng, mà còn phải chi thêm tiền.

Niềm tin tuyệt đối của Xabi Alonso đang biến tài năng 20 tuổi thành khoản đầu tư sinh lời… nhưng cũng tốn kém.

Real Madrid vừa phải trả thêm 2 triệu euro cho Fenerbahçe sau khi Guler cán mốc 75 trận. Đó là điều khoản thưởng trong hợp đồng, và chắc chắn chưa phải lần cuối “Los Blancos” phải chi. Các mốc tiếp theo,100 và 125 trận, cũng kèm phần thưởng tương tự. Với phong độ hiện tại, Guler hoàn toàn có thể chạm mốc 100 ngay trong mùa giải này.

Từ chỗ là “dự án dài hạn”, Guler đang trở thành một phần trong hệ thống chiến thắng của Xabi Alonso. Mùa này, anh góp mặt ở cả 14 trận của Real Madrid, ghi 3 bàn, kiến tạo 6 lần và chơi hơn 900 phút. Không còn là viên ngọc thô, Güler giờ tỏa sáng thật sự, với khả năng xử lý bóng tinh tế, dứt điểm lạnh lùng và sự ăn ý hiếm có với Kylian Mbappe.

Điều thú vị là Alonso đã để mắt đến Guler từ rất sớm, khi còn dẫn dắt Bayer Leverkusen. Và giờ, tại Bernabeu, ông đang chứng minh rằng mình đúng. Dưới bàn tay của Alonso, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ tiến bộ, mà còn nằm trong nhóm 8 cầu thủ ra sân nhiều nhất đội – vượt trên cả các tài năng trẻ như Dean Huijsen hay Franco Mastantuono.

Real Madrid đang “đào kim cương” theo đúng nghĩa đen: càng mài giũa, càng sáng, nhưng cũng càng tốn kém. Với Ggler, đó là khoản tiền mà Florentino Perez sẵn sàng trả, vì đôi chân trẻ trung ấy đang mang lại thứ bóng đá mà Madrid luôn khao khát: sự tinh tế, sáng tạo và bản năng của một ngôi sao thật sự.

Hà Trang

Arda Guler Kylian Mbappe Franco Mastantuono Alonso Dean Huijsen Xabi Alonso Fenerbahçe

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Premier League ap dao o giai Golden Boy 2025 hinh anh

Premier League áp đảo ở giải Golden Boy 2025

06:19 16/10/2025 06:19 16/10/2025

0

Desire Doue (PSG), Arda Guler (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal) và Kenan Yildiz (Juventus) là những cái tên nổi bật trong danh sách 25 đề cử cho Golden Boy 2025.

Ban gai Guler gay sot hinh anh

Bạn gái Guler gây sốt

20:00 24/10/2025 20:00 24/10/2025

0

Duru Nayman, bạn gái của tiền vệ Arda Guler, gây chú ý trên khán đài sân Bernabeu trong các trận đấu mùa này.

Arda Guler ruc sang hinh anh

Arda Guler rực sáng

05:28 12/10/2025 05:28 12/10/2025

0

Rạng sáng 12/10, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid ghi bàn và kiến tạo giúp Thổ Nhĩ Kỳ thắng đậm chủ nhà Bulgaria 6-1 ở vòng loại World Cup.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý