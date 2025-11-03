Guler khiến Real Madrid phải trả thêm tiền

Mỗi lần Arda Güler ra sân, Real Madrid không chỉ thu về bàn thắng và cảm hứng, mà còn phải chi thêm tiền.

Niềm tin tuyệt đối của Xabi Alonso đang biến tài năng 20 tuổi thành khoản đầu tư sinh lời… nhưng cũng tốn kém.

Real Madrid vừa phải trả thêm 2 triệu euro cho Fenerbahçe sau khi Guler cán mốc 75 trận. Đó là điều khoản thưởng trong hợp đồng, và chắc chắn chưa phải lần cuối “Los Blancos” phải chi. Các mốc tiếp theo,100 và 125 trận, cũng kèm phần thưởng tương tự. Với phong độ hiện tại, Guler hoàn toàn có thể chạm mốc 100 ngay trong mùa giải này.

Từ chỗ là “dự án dài hạn”, Guler đang trở thành một phần trong hệ thống chiến thắng của Xabi Alonso. Mùa này, anh góp mặt ở cả 14 trận của Real Madrid, ghi 3 bàn, kiến tạo 6 lần và chơi hơn 900 phút. Không còn là viên ngọc thô, Güler giờ tỏa sáng thật sự, với khả năng xử lý bóng tinh tế, dứt điểm lạnh lùng và sự ăn ý hiếm có với Kylian Mbappe.

Điều thú vị là Alonso đã để mắt đến Guler từ rất sớm, khi còn dẫn dắt Bayer Leverkusen. Và giờ, tại Bernabeu, ông đang chứng minh rằng mình đúng. Dưới bàn tay của Alonso, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ tiến bộ, mà còn nằm trong nhóm 8 cầu thủ ra sân nhiều nhất đội – vượt trên cả các tài năng trẻ như Dean Huijsen hay Franco Mastantuono.

Real Madrid đang “đào kim cương” theo đúng nghĩa đen: càng mài giũa, càng sáng, nhưng cũng càng tốn kém. Với Ggler, đó là khoản tiền mà Florentino Perez sẵn sàng trả, vì đôi chân trẻ trung ấy đang mang lại thứ bóng đá mà Madrid luôn khao khát: sự tinh tế, sáng tạo và bản năng của một ngôi sao thật sự.