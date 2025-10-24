Bạn gái Guler gây sốt

Duru Nayman, bạn gái của tiền vệ Arda Guler, gây chú ý trên khán đài sân Bernabeu trong các trận đấu mùa này.

Duru Nayman gây chú ý.

Guler trải qua quãng thời gian đầy hứng khởi tại Real Madrid. Tiền vệ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng chiếm được niềm tin của HLV Xabi Alonso, thậm chí có thể đá chính trong trận “Siêu kinh điển” gặp Barcelona tại La Liga hôm 26/10.

Phong độ chói sáng của Guler được thể hiện rõ trong chiến thắng 1-0 của Real Madrid trước Juventus ở Champions League hôm 23/10. Cầu thủ 19 tuổi là tâm điểm trong lối chơi của “Los Blancos”, liên tục tạo ra cơ hội và điều tiết nhịp độ trận đấu, góp công lớn vào thắng lợi của đội nhà.

Nayman đến cổ vũ bạn trai.

Một chi tiết thú vị là trên khán đài sân Bernabeu hôm đó, người hâm mộ bắt gặp hình ảnh bạn gái của anh – Duru Nayman, nữ cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đang khoác áo đội nữ Galatasaray. Nayman là gương mặt quen thuộc với giới thể thao Thổ Nhĩ Kỳ, sở hữu vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần cá tính.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Nayman có mặt tại Madrid trong suốt mùa giải năm nay và thường xuyên tới sân Bernabeu cổ vũ bạn trai. Cô được xem là nguồn động viên tinh thần lớn cho Guler, giúp anh thêm tự tin và duy trì phong độ ổn định trên sân cỏ.

Sự ủng hộ từ bạn gái cùng phong độ ngày càng thăng hoa đang giúp Guler khẳng định vị thế tại Real Madrid. Với tài năng sẵn có và tinh thần thi đấu hứng khởi, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Real.

