Bi kịch của Endrick

Có những câu chuyện bóng đá bắt đầu bằng ánh sáng rực rỡ và kết thúc trong im lặng.

Endrick đang gặp khó khăn ở Real Madrid.

Hành trình của Endrick ở Real Madrid – ít nhất cho đến lúc này – là một trong số đó. Từ chàng trai được ví như “tiểu Romario”, được Florentino Perez đón bằng nụ cười rạng rỡ trong phòng khánh tiết Bernabéu, đến gương mặt đăm chiêu trên ghế dự bị, chỉ mất vỏn vẹn một năm.

Ở tuổi 19, Endrick đang đối diện với bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp mà lẽ ra phải bùng nổ. Cầu thủ từng ghi bàn cho Brazil ngay tại Wembley, người khiến cả châu Âu tranh giành khi mới 16 tuổi, giờ đang chuẩn bị rời Madrid – không phải vì kém tài, mà vì không còn chỗ đứng. Một bản hợp đồng cho mượn trong tháng 1 gần như chắc chắn, và điểm đến có thể là nước Anh, nơi anh từng mỉm cười trong ngày đầu tiên khoác áo Selecao.

Khi Bernabéu không còn chỗ cho “đứa trẻ”

Thật trớ trêu, Endrick gia nhập Real Madrid đúng vào thời điểm Kylian Mbappe cập bến. Song, dưới thời Xabi Alonso, mọi sơ đồ tấn công đều xoay quanh ngôi sao người Pháp, còn những cầu thủ trẻ như Endrick chỉ còn đóng vai khán giả. Anh đã không ra sân kể từ tháng 5 - quãng nghỉ dài khiến sự tự tin và cảm hứng chơi bóng bị mài mòn từng ngày.

Mùa trước, Carlo Ancelotti vẫn kiên nhẫn cho Endrick 37 lần ra sân và nhận lại 7 bàn thắng - trung bình một bàn mỗi 120 phút, con số đầy hứa hẹn. Nhưng Alonso, với triết lý thực dụng và ưu tiên sự ổn định, gạt cậu học trò trẻ ra khỏi kế hoạch. Trong khi đó, Gonzalo Garcia - cầu thủ của đội trẻ - lại tỏa sáng rực rỡ tại FIFA Club World Cup với 4 bàn và 1 kiến tạo. Bức tranh rõ ràng: Xabi chọn người đã sẵn sàng, còn Endrick thì chưa.

Người ta kể rằng khi mới đặt chân đến Madrid, Endrick sống một tuần trong nhà Vinicius Jr. ở khu La Moraleja để “học làm chuyên nghiệp”. Vinicius ăn theo thực đơn của đầu bếp riêng, hồi phục trong buồng oxy cao áp, ngủ đúng giờ, không tiệc tùng. Real Madrid muốn Endrick nhìn thấy con đường mẫu mực ấy. Nhưng khi bóng không còn lăn dưới chân, những bài học đó cũng phai nhạt dần.

Endrick liên tục dự bị.

Trận gặp Getafe, Endrick khởi động suốt hiệp hai nhưng không được vào sân, tức giận đá tung chai nước. Gần đây, anh lại ngồi lặng lẽ nhìn Garcia được tung vào thay người thứ năm trong trận gặp Juventus. Cái gật đầu của Alonso với cầu thủ 21 tuổi kia chính là dấu chấm tạm thời cho tham vọng của “cậu bé vàng” Brazil ở Bernabéu.

Real Madrid - và bài học cũ với tài năng trẻ

Real từng thành công với Vinicius và Rodrygo, những người được nuôi nấng trong vòng tay bảo vệ của Valdebebas. Họ không cần cho mượn, không bị thử thách nơi khác, mà lớn lên trong môi trường khắt khe nhất. Nhưng Endrick không có may mắn đó. Cậu đến trong thời kỳ Real quá giàu ngôi sao, quá khát danh hiệu và không đủ kiên nhẫn.

Juni Calafat - người đứng sau bản hợp đồng trị giá 35 triệu euro (có thể tăng lên 60 triệu) - vẫn tin rằng Endrick sẽ tỏa sáng. Nhưng để làm được điều đó, cầu thủ trẻ cần ra sân, cần sai lầm, cần va đập. Carlo Ancelotti - giờ là HLV trưởng Brazil - đã nói thẳng: “Tôi sẽ không triệu tập cậu ấy nếu không được thi đấu thường xuyên”. Đó là lời cảnh báo lẫn lời khuyên.

West Ham đã hỏi thăm, Manchester United đang để mắt, và đâu đó, những đội bóng nhỏ như Real Oviedo cũng sẵn sàng dang tay. Chơi bóng ở Premier League, trong môi trường khốc liệt nhưng giàu cơ hội, có thể là liều thuốc cần thiết cho Endrick - thứ mà Valdebebas giờ không còn cho anh.

Khi Real Madrid đã quá chật chội, ra đi không phải thất bại, mà là hành động can đảm để cứu lấy chính mình. Endrick cần ra sân, cần được phạm sai lầm, cần cảm nhận lại niềm vui ghi bàn - thứ từng khiến cả thế giới biết đến “thần đồng mặt búng ra sữa” của Palmeiras.

Bởi đôi khi, để trở thành ngôi sao thật sự, bạn phải bước ra khỏi ánh đèn rực rỡ nhất.