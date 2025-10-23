Real Madrid sút nhiều, ghi bàn ít

Real Madrid vẫn nằm trong top đầu tại Champions League, nhưng đằng sau những chiến thắng ấy là một nghịch lý đáng báo động: họ tung ra nhiều cú dứt điểm nhất châu Âu, nhưng lại ghi bàn kém hiệu quả nhất trong nhóm các đội mạnh.

Real Madrid chưa cho thấy sức công phá huỷ diệt tại Champions League.

Sau ba lượt trận, Real Madrid đã thực hiện 76 cú sút, nhiều hơn cả Bayern Munich (65) và PSG (62). Tuy nhiên, họ chỉ thu về 8 bàn thắng - tức chỉ 10,5% cú dứt điểm thành bàn. Trong số đó, 5 bàn thuộc về Kylian Mbappe, người gần như gánh toàn bộ sức công phá của “Los Blancos”.

Trên sân Bernabeu, con số còn đáng lo hơn: 56 cú sút trong hai trận, chỉ đổi lại 3 bàn thắng, tức trung bình 19 cú sút mới có một bàn. Với một đội bóng vốn nổi tiếng bởi sự lạnh lùng trước khung thành, đây là hiệu suất thấp nhất mà Real Madrid từng có trong kỷ nguyên Champions League hiện đại.

Chiến thắng 5-0 trước Almaty khiến thống kê trở nên bớt ảm đạm, bởi riêng trận đó chiếm tới 63% tổng số bàn thắng của CLB. Nhưng đó là ngoại lệ hiếm hoi. Trong những trận còn lại, các thủ môn đối thủ đều trở thành “người hùng”.

Di Gregorio (Juventus) có tới 8 pha cứu thua, Rulli (Marseille) cản 13 cú sút, còn Kalmurza (Almaty) là 7 lần. Real Madrid là đội duy nhất tại Champions League khiến các thủ môn đối phương phải cứu thua ít nhất 7 lần trong cả ba trận đầu tiên.

Câu chuyện không còn nằm ở việc họ thiếu cơ hội, mà ở việc cơ hội không được tận dụng đúng cách.

Nếu không có Mbappe, Madrid có lẽ đã rơi vào khủng hoảng tấn công. Tiền đạo người Pháp ghi 5/8 bàn, trong khi Vinicius, Rodrygo và Mastantuono vẫn “tịt ngòi” sau ba trận. Những ngôi sao tấn công khác như Bellingham, Camavinga hay Brahim Diaz chỉ góp công tượng trưng.

Ngay cả Vinicius, dù dứt điểm tới 4 lần trước Juventus, cũng chỉ có xG (bàn thắng kỳ vọng) 0,19 - minh chứng cho sự thiếu chính xác và mất cảm hứng.

Real Madrid vẫn là đội bóng lớn, vẫn biết cách chiến thắng, nhưng sự mất cân bằng trong khâu dứt điểm đang khiến họ trở nên dễ tổn thương. Cỗ máy tấn công được vận hành trơn tru, nhưng “bánh răng cuối cùng” - bàn thắng - lại trục trặc.

Như nhà báo Sergio López nhận xét: “Đây chưa phải là tín hiệu báo động, nhưng là một chẩn đoán rõ ràng. Real Madrid đang sút quá nhiều... bay lên trời”.

Nếu không tìm lại sự lạnh lùng trước khung thành, những con số ấy sẽ sớm biến “Los Blancos” thành cỗ máy gây thất vọng, dù vẫn dồn dập bắn phá khung thành đối thủ.