Khoảnh khắc đánh thức Bellingham

Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, Jude Bellingham ghi bàn đầu tiên trong mùa giải, mở ra tín hiệu phục hồi cho cả chính anh lẫn Real Madrid.

Jude Bellingham ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid thắng 1-0 trước Juventus.

Có những bàn thắng không làm người ta ồ lên vì đẹp mắt, nhưng lại khiến cả mùa giải thay đổi hướng đi. Pha đá bồi của Jude Bellingham vào lưới Juventus thuộc League Phase, Champions League rạng sáng 23/10 là một bàn thắng như thế - giản dị nhưng giàu ý nghĩa, bởi nó khép lại chuỗi tháng ngày im ắng và mở ra chương mới cho cầu thủ được xem là “viên kim cương” của Real Madrid.

Bellingham và hành trình trở lại từ nỗi đau

Từ đầu mùa, Bellingham như động cơ bị nghẽn nhiên liệu. Chấn thương vai kéo dài từ cuối năm ngoái khiến anh bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải và mất cảm giác bóng. Sau phẫu thuật, Bellingham phải tập làm quen lại với cường độ thi đấu, thể lực, và nhịp chơi vốn từng khiến cả Bernabéu say mê.

Những con số nói lên tất cả: trước trận gặp Juventus, Bellingham mới chỉ chơi 10 phút ở Champions League mùa này, không ghi bàn nào kể từ tháng 8. Nhưng Xabi Alonso - người từng hiểu thế nào là nỗi cô đơn của một tiền vệ trung tâm - vẫn kiên nhẫn. Ông cho anh thời gian, trao lại vai trò ở đúng khu vực yêu thích: giữa ranh giới sáng tạo và hủy diệt, nơi những cầu thủ toàn năng thường tạo ra khác biệt.

Và rồi, khi Vinícius Jr dứt điểm dội cột, Bellingham xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ - như thể anh chỉ chờ giây phút ấy suốt mấy tháng qua để nhắc nhở thế giới rằng: anh vẫn ở đây, và Real Madrid vẫn xoay quanh anh.

“Jude chơi một trận hoàn hảo, vượt xa cả bàn thắng”, Alonso nói sau trận. “Cậu ấy có bản năng của một tiền đạo, nhưng cũng là một tiền vệ box-to-box đúng nghĩa. Bellingham là một trong những cầu thủ toàn diện nhất thế giới”.

Bàn thắng của Bellingham trở thành bước ngoặt với cầu thủ này.

Không chỉ là lời khen, đó còn là tuyên ngôn của HLV người Tây Ban Nha về định hướng ông đang xây dựng cho Real: thứ bóng đá hiện đại, tốc độ và không giới hạn vai trò. Ở đó, Bellingham không chỉ là cầu nối, mà là linh hồn của nhịp điệu - người giữ nhịp pressing, phát động phản công và luôn sẵn sàng kết liễu đối thủ.

Khi Real Madrid trở lại là chính mình

Trước Juventus, Real không thắng nhờ sự tỏa sáng đơn lẻ, mà bằng sức ép liên tục, 14 cú sút trong hiệp một và phong thái kiểm soát như thường thấy ở những đội bóng lớn. Mbappe không ghi bàn - lần đầu tiên sau gần ba tháng - nhưng Real vẫn chiến thắng. Điều đó nói lên một điều: họ không còn phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Bellingham, với bàn thắng đầu tiên sau gần nửa năm, chính là mảnh ghép còn thiếu trong cỗ máy của Alonso. Anh không chỉ ghi bàn, mà còn mang lại năng lượng, sự tự tin và tinh thần chiến đấu - những phẩm chất mà Real Madrid luôn xem như DNA của mình.

Đó không phải siêu phẩm, nhưng là bàn thắng của ý chí, của một cầu thủ từng chinh phục châu Âu trong mùa đầu tiên khoác áo trắng và giờ đang trên hành trình tìm lại bản ngã. Real Madrid cũng vậy - họ chưa đạt đỉnh phong độ, nhưng đang dần trở lại là chính mình: lì lợm, bản lĩnh và biết thắng đúng lúc.

Ngày 4/11 tới, Real sẽ đến Anfield - mảnh đất của những ký ức huy hoàng. Và nếu Bellingham tiếp tục duy trì phong độ này, sẽ không bất ngờ nếu anh lại là người mở khóa trận đấu, như một lời khẳng định rằng: chấn thương chỉ làm chậm bước chân, chứ không thể ngăn một thiên tài tiến về phía trước.