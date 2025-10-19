Khởi đầu ác mộng của Jobe Bellingham

Từng được kỳ vọng sẽ bước theo con đường huy hoàng của người anh Jude, nhưng Jobe Bellingham đang dần sa vào vòng xoáy áp lực, sai lầm và rắc rối ngoài sân cỏ.

Jobe Bellingham (áo vàng) đang dần sa vào vòng xoáy áp lực, sai lầm và rắc rối ngoài sân cỏ.

Mùa hè 2025, khi Dortmund công bố bản hợp đồng mang tên Jobe Bellingham, nhiều người tin CLB vùng Ruhr đã chiêu mộ được “phiên bản 2.0” của Jude - người từng rực sáng tại Signal Iduna Park trước khi đến Real Madrid. Nhưng chỉ sau vài tháng, giấc mơ ấy đã nhạt dần, nhường chỗ cho hàng loạt rối ren cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Mọi chuyện bắt đầu bằng một khởi đầu nhạt nhòa. Jobe thường xuyên phải ngồi dự bị trong giai đoạn đầu mùa, không thể chen chân vào đội hình chính của Niko Kovac. Và khi cơ hội đến trong trận “Kinh điển nước Đức” với Bayern, cầu thủ 19 tuổi lại tự tay đẩy mình vào tâm bão.

Được tung vào sân trong hiệp hai, Jobe mắc sai lầm trong pha tranh chấp dẫn đến bàn thua thứ hai của Dortmund. Sai lầm ấy khiến đội bóng vàng-đen gần như không còn đường gỡ, và thất bại là kết cục tất yếu. Cái tên “Bellingham Jr” nhanh chóng bị réo lên như biểu tượng cho sự non nớt của đội bóng.

Nhưng sai lầm chuyên môn chỉ là phần nổi của tảng băng. Cuộc khẩu chiến giữa cha anh - ông Mark Bellingham - và Giám đốc Thể thao Sebastian Kehl vài tuần trước đó đã khiến nội bộ Dortmund rạn nứt. Theo truyền thông Đức, ông Mark tỏ ra bất mãn với việc con trai không được trao cơ hội, trong khi phía CLB khẳng định Jobe cần “thời gian và sự khiêm tốn” để phát triển.

Từ đó, mối quan hệ giữa gia đình Bellingham và Dortmund trở nên căng thẳng, khiến Jobe phải chịu áp lực kép: vừa từ truyền thông, vừa từ chính những kỳ vọng của người thân.

Jobe Bellingham đang vướng nhiều rắc rối.



Trước làn sóng chỉ trích hướng về đồng hương trẻ tuổi, Harry Kane, người ghi bàn cho Bayern trong trận đấu đó, đã lên tiếng bảo vệ: “Đó là tình huống khó khăn cho cậu ấy. Jobe cố gắng phá bóng nhưng Olise phản ứng nhanh hơn. Thật đáng tiếc, nhưng cậu ấy phải tiếp tục tiến lên và làm việc chăm chỉ hơn”.

Câu nói của Kane giống như một lời khuyên dành cho một cầu thủ đang đi lạc trong chính giấc mơ của mình.

Jobe chưa bao giờ giấu giếm khát khao được bước đi trên con đường mà người anh trai Jude đã vẽ ra. Nhưng thành công của Jude Bellingham tại Real Madrid - từ những bàn thắng ở Champions League cho đến danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc châu Âu - lại vô tình trở thành chiếc bóng quá lớn.

Giờ đây, khi sự nghiệp đang loạng choạng, Jobe cần hơn bao giờ hết sự kiên nhẫn và bản lĩnh. Bởi Dortmund, cũng như bóng đá Đức, từng chứng kiến nhiều cầu thủ trẻ sa sút chỉ vì không đủ sức chịu đựng áp lực của kỳ vọng.

Nếu không thể thoát khỏi cái mác “em trai của Jude”, Jobe Bellingham có nguy cơ trở thành ví dụ buồn tiếp theo trong danh sách dài những tài năng sớm lụi tàn vì ánh hào quang của chính gia đình.