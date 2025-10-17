HLV Alonso đã sai với Bellingham

Thể trạng bất ổn của Jude Bellingham khiến HLV Xabi Alonso phải rút kinh nghiệm trong việc sử dụng tiền vệ người Anh.

Bellingham chưa đạt được thể trạng tốt nhất sau chấn thương.

Theo El Pais, huấn luyện viên Xabi Alonso nhận ra sai lầm khi vội đưa Bellingham trở lại đội hình xuất phát. Trong trận derby Madrid thua 2-5 trước Atletico hôm 27/9, Alonso bất ngờ để Bellingham đá chính dù anh chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương.

Dễ hiểu khi Bellingham chơi không tốt, và Alonso dường như rút ra bài học đắt giá. Sau trận thua kể trên, Bellingham phải ngồi trên băng ghế dự bị trong hai trận tiếp theo gặp Kairat và Villarreal.

Đặc biệt, ở trận thắng 3-1 trước Villarreal, Bellingham vào sân từ băng ghế dự bị và suýt ghi được hai bàn thắng. Anh thể hiện phong cách quen thuộc ở vị trí tiền vệ tấn công – vai trò từng tỏa sáng rực rỡ trong mùa giải 2023/24.

Ở đợt FIFA Days tháng 10, Bellingham không được gọi lên tuyển Anh để tập trung hồi phục, qua đó mang đến cơ hội lấy lại thể lực tốt nhất. Và HLV Alonso rõ ràng sẽ không lặp lại sai lầm tương tự. Ông phải cân nhắc thật kỹ tình trạng của cầu thủ người Anh trước khi điền tên Bellingham vào đội hình xuất phát.

Dù không có Bellingham, hai tiền vệ trẻ Arda Guler và Franco Mastantuono làm tốt vai trò thay thế. Bên cạnh đó, Aurelien Tchouameni và Federico Valverde cũng giúp sở hữu một hàng tiền vệ chất lượng.