Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Alonso đã sai với Bellingham

  • Thứ sáu, 17/10/2025 08:46 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Thể trạng bất ổn của Jude Bellingham khiến HLV Xabi Alonso phải rút kinh nghiệm trong việc sử dụng tiền vệ người Anh.

Bellingham chưa đạt được thể trạng tốt nhất sau chấn thương.

Theo El Pais, huấn luyện viên Xabi Alonso nhận ra sai lầm khi vội đưa Bellingham trở lại đội hình xuất phát. Trong trận derby Madrid thua 2-5 trước Atletico hôm 27/9, Alonso bất ngờ để Bellingham đá chính dù anh chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương.

Dễ hiểu khi Bellingham chơi không tốt, và Alonso dường như rút ra bài học đắt giá. Sau trận thua kể trên, Bellingham phải ngồi trên băng ghế dự bị trong hai trận tiếp theo gặp Kairat và Villarreal.

Đặc biệt, ở trận thắng 3-1 trước Villarreal, Bellingham vào sân từ băng ghế dự bị và suýt ghi được hai bàn thắng. Anh thể hiện phong cách quen thuộc ở vị trí tiền vệ tấn công – vai trò từng tỏa sáng rực rỡ trong mùa giải 2023/24.

Ở đợt FIFA Days tháng 10, Bellingham không được gọi lên tuyển Anh để tập trung hồi phục, qua đó mang đến cơ hội lấy lại thể lực tốt nhất. Và HLV Alonso rõ ràng sẽ không lặp lại sai lầm tương tự. Ông phải cân nhắc thật kỹ tình trạng của cầu thủ người Anh trước khi điền tên Bellingham vào đội hình xuất phát.

Dù không có Bellingham, hai tiền vệ trẻ Arda Guler và Franco Mastantuono làm tốt vai trò thay thế. Bên cạnh đó, Aurelien Tchouameni và Federico Valverde cũng giúp sở hữu một hàng tiền vệ chất lượng.

Bebe - thương vụ thảm họa của Sir Alex giờ ra sao?

Khi Cape Verde làm nên lịch sử với lần đầu tiên góp mặt tại World Cup 2026 - cái tên Bebe lại khiến người hâm mộ tò mò.

17 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Bellingham Real Madrid

Đọc tiếp

Tu Kluivert, Troussier, nhin ve Park Hang-seo hinh anh

Từ Kluivert, Troussier, nhìn về Park Hang-seo

32 phút trước 12:00 17/10/2025

0

Châu Á từng háo hức đón những HLV “đến từ trời Âu” với hào quang lừng lẫy, nhưng từ Indonesia đến Việt Nam, thực tế cho thấy: danh tiếng chưa bao giờ là bảo chứng cho thành công.

Yamal kiem tien nhanh kho tin hinh anh

Yamal kiếm tiền nhanh khó tin

34 phút trước 11:57 17/10/2025

0

Ở tuổi 18, Lamine Yamal không chỉ bùng nổ trên sân cỏ mà còn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý