Jobe Bellingham hóa trò cười ở Siêu kinh điển Đức

  • Chủ nhật, 19/10/2025 05:15 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Rạng sáng 19/10, tiền vệ sinh năm 2005 mắc sai lầm khiến Dortmund thua Bayern 1-2 ở vòng 7 Bundesliga.

Pha xử lý dẫn đến bàn thua của Jobe.

Phút 79 trận đấu tại Allianz Arena, Bayern tổ chức tấn công bên cánh trái. Jobe Bellingham lóng ngóng khi cắt đường căng ngang của cầu thủ đội chủ nhà, sau đó lóng ngóng phá trái bóng đi trúng chân Michael Olise rồi nảy ngược vào lưới.

Sai lầm của tiền vệ người Anh khiến Dortmund nhận bàn thua thứ 2 và không còn cơ hội gượng dậy. Nỗ lực muộn màng chỉ giúp đại diện vùng Ruhr có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 84, do công của Julian Brandt.

Trên mạng xã hội, em trai Bellingham nhận nhiều lời chỉ trích. "Phiên bản nhái tệ hại của Jude", một fan bình luận. "Hy vọng bố của Jobe sẽ biết điều hơn sau khi thấy pha bóng này", người thứ 2 cho biết. "Bản hợp đồng hớ chăng?", một fan khác nhận xét.

Ở trận gặp Bayern, Jobe vào sân từ phút 73. Trong gần 20 phút có mặt trên sân, tiền vệ 20 tuổi không có cú sút hay đường chuyền tạo cơ hội, để rồi mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua. Anh bị Flashscore chấm 5,7 điểm.

Jobe trải qua quãng khởi đầu đầy chông chênh, khi lẽ ra phải nối tiếp ánh hào quang mà người anh Jude từng để lại. Thay vì một hành trình thăng hoa, cầu thủ 20 tuổi mắc kẹt trong những vấn đề cá nhân và khó hòa nhập với môi trường mới.

Gia nhập Dortmund hồi tháng 6 với giá 27 triệu bảng và bản hợp đồng 5 năm, Jobe được kỳ vọng trở thành "truyền nhân" của Jude. Song chỉ sau 10 trận đầu tiên, anh chưa ghi bàn hay kiến tạo và thường xuyên phải ngồi dự bị dưới thời HLV Niko Kovac.

Duy Anh

