Bellingham sắm vai người hùng của Real Madrid

  • Thứ năm, 23/10/2025 03:55 (GMT+7)
Rạng sáng 23/10, Jude Bellingham ghi bàn trong trận thắng 1-0 của Real Madrid trước Juventus ở vòng phân hạng Champions League.

Bellingham ghi bàn đầu tiên kể từ khi bình phục chấn thương.

Trận đấu khởi đầu với thế trận giằng co, khi Juventus, dù đang sa sút phong độ, lại là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm trước. Thibaut Courtois đã phải trổ tài hai lần trong 15 phút đầu để cản phá các cú sút của Weston McKennie và Federico Gatti.

Sau đó, Real Madrid dần lấy lại thế trận, với Aurelien Tchouaméni và Arda Guler góp công tạo ra những pha bóng đáng chú ý. Tuy nhiên, Kylian Mbappe đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất khi cú dứt điểm của anh bị thủ môn Michele De Gregorio xuất sắc cản phá.

Sang hiệp hai, Juventus vẫn tỏ ra nguy hiểm trong những pha phản công. Dusan Vlahovic buộc Courtois phải cứu thua ngoạn mục sau tình huống thoát xuống dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, vào thời điểm đội khách đang hưng phấn, Real Madrid lại tung ra đòn quyết định.

Phút 58, Vinicius đi bóng kỹ thuật trước khi dứt điểm trúng cột, và Jude Bellingham kịp thời có mặt đệm bóng vào lưới trống, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu, cũng là pha lập công đầu tiên của anh ở mùa giải năm nay.

Trong những phút cuối, De Gregorio liên tiếp cứu thua cho Juventus. Trận đấu khép lại với chiến thắng dành cho chủ nhà. Thầy trò HLV Xabi Alonso có màn chạy đà tốt cho Siêu kinh điển vào cuối tuần, trong khi Juventus tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với chuỗi 7 trận không thắng.

Bảng xếp hạng Champions League.

