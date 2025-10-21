Bức ảnh lạ gây sốt của Bellingham

Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội tuần qua cho thấy Jude Bellingham dường như bay lơ lửng giữa không trung trong buổi tập của Real Madrid.

Bí ẩn phía sau khoảnh khắc kỳ lạ của Bellingham được hé lộ.

Bellingham được HLV Xabi Alonso cho tập riêng để lấy lại thể trạng ở đợt FIFA Days vừa qua. Hình ảnh cầu thủ người Anh "treo mình" bằng dây kháng lực và nâng tạ nặng 14 kg khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Nhiều người thậm chí gọi anh là "Người bay của Madrid".

Theo The Athletic, đây thực chất là bài tập sức mạnh kiểu mới do chuyên gia thể lực Ismael Camenforte - người được Alonso đưa từ Bayer Leverkusen về, thiết kế.

Bài tập kết hợp giữa squat kiểu "sumo" và nhảy bật với dây đàn hồi, tạo ra phản lực co duỗi cơ (plyometric) giúp tăng sức mạnh nhóm cơ đùi trong và khả năng bùng nổ khi bật nhảy. Dây kháng lực giúp cơ thể chịu lực đàn hồi, còn tạ nặng tạo thêm sức cản để cơ bắp hoạt động tối đa.

Nguồn tin từ Real Madrid cho biết: "Đây là phương pháp hoàn toàn bình thường trong các giáo án hiện đại, chỉ là nhìn vào ảnh thì hơi… lạ mắt".

Đằng sau sự thay đổi là cả cuộc cách mạng ở Valdebebas. Sau khi Carlo Ancelotti rời đi, Alonso mang theo ê-kíp trẻ trung, hiện đại, trong đó Camenforte được xem là bộ não cải tiến giáo án thể lực của CLB. Ngược lại, "công thần" Antonio Pintus - từng được Chủ tịch Florentino Perez bảo vệ, chỉ còn giữ vai trò giám sát chung thay vì trực tiếp điều hành việc tập luyện.

Với Bellingham, bài tập chỉ là một phần trong hành trình lấy lại phong độ. Dù đã trở lại thi đấu, tiền vệ 22 tuổi chưa đạt thể trạng 100%. Anh đang nỗ lực từng ngày để chiếm lại vị trí trong đội hình Real Madrid và giành lại niềm tin của HLV Thomas Tuchel ở tuyển Anh, khi World Cup 2026 đang đến gần.