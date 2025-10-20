Cựu sao Real Madrid đột quỵ

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu cầu thủ Real Madrid và Everton, Royston Drenthe, phải nhập viện khẩn cấp vì đột quỵ.

Drenthe bị đột quỵ.

Theo thông báo từ FC De Rebellen – nơi Drenthe chơi bóng nghiệp dư – cựu hậu vệ này được chăm sóc kịp thời và tình hình sức khỏe đang dần ổn định. Sự việc xảy ra vào ngày 17/10. Ngay sau khi được phát hiện, Drenthe lập tức được đưa đi cấp cứu.

Các bác sĩ hy vọng Drenthe sẽ có quá trình hồi phục thuận lợi. Gia đình của cựu cầu thủ cũng kêu gọi việc tôn trọng quyền riêng tư để có thể tập trung hỗ trợ Drenthe trong giai đoạn khó khăn này.

Thông tin trên khiến người hâm mộ bóng đá Hà Lan và thế giới bàng hoàng. Ngay khi tin tức lan truyền, rất nhiều CĐV đã gửi lời chúc sức khỏe và động viên Drenthe trên mạng xã hội.

Drenthe từng là tài năng trẻ sáng giá khi tỏa sáng trong màu áo Feyenoord, trước khi gia nhập Real Madrid vào năm 2007. Trong 3 mùa giải tại Bernabeu, anh ra sân 65 lần và giành một chức vô địch La Liga. Năm 2011, Drenthe khoác áo Everton theo dạng cho mượn và để lại dấu ấn với 27 lần ra sân.

Sau khi giải nghệ vào năm 2023, Drenthe thử sức với vai trò bình luận viên tại Hà Lan và Tây Ban Nha, thậm chí từng theo đuổi âm nhạc rap và mở cửa hàng thời trang riêng.

Tuy nhiên, cuộc sống xa hoa cùng những cuộc vui thâu đêm khiến anh đánh mất hàng triệu euro. Năm 2020, Drenthe tuyên bố phá sản. Cú sốc khiến cựu danh thủ Hà Lan sống chật vật những năm qua.

