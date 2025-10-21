Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bước ngoặt cho Endrick

  • Thứ ba, 21/10/2025 18:41 (GMT+7)
  • 18:41 21/10/2025

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Real Madrid bắt đầu tìm bến đỗ mới cho Endrick trong tháng 1/2026.

Động thái được cho là nhằm giúp tài năng trẻ người Brazil có thêm cơ hội ra sân, đặc biệt trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần. Real Madrid ủng hộ ý tưởng cho mượn vừa để cầu thủ trẻ có thời gian thích nghi, vừa để chuẩn bị cho tương lai lâu dài.

Tuy nhiên, Endrick vẫn tỏ ra miễn cưỡng rời Real, bất chấp việc nhiều CLB đã gửi đề nghị. Theo The Athletic, ngôi sao trẻ không muốn ra đi dù bản thân không được ra sân trong suốt giai đoạn đầu mùa.

Tháng 1 tới sẽ là bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của Endrick. Cầu thủ trẻ phải ra đi để trưởng thành, hoặc tiếp tục mất tích trên băng ghế dự bị tại sân Santiago Bernabeu.

Dưới thời HLV Xabi Alonso, Endrick chưa được thi đấu một phút nào. Sự thất vọng của cầu thủ 18 tuổi bùng nổ khi anh đá văng chai nước trên đường biên sau khi biết mình không được tung vào sân ở trận thắng Getafe 1-0 hôm 20/10.

Hơn 5 tháng trôi qua kể từ lần cuối Endrick xuất hiện trong một trận đấu chính thức, dù anh hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện tại, Endrick là cầu thủ duy nhất trong đội hình Real Madrid chưa được ra sân mùa này, và tình hình đó khiến tương lai trở nên mờ mịt.

Giới chuyên môn lo ngại sự trì trệ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội dự World Cup 2026 cùng tuyển Brazil. Vì thế, một bản hợp đồng cho mượn trong tháng 1 được xem là lối thoát hợp lý để Endrick lấy lại phong độ, tích lũy kinh nghiệm và chứng minh giá trị.

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Endrick rời Real Madrid Endrick Brazil Real Madrid

