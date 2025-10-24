Cựu danh thủ Sergi Barjuan chỉ trích hành vi của Vinícius Jr., cho rằng ngôi sao Real Madrid dù tài năng nhưng thường cư xử thiếu kiềm chế và gửi thông điệp sai lệch đến thế hệ trẻ.

Vinicius bị chê 'không phải tấm gương cho trẻ em'

Phát biểu trước truyền thông, Barjuán nói: “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Ai không muốn xem Vinícius thi đấu thì thật đáng tiếc, nhưng tôi cho rằng hành vi của cậu ấy không phải là tấm gương tốt cho trẻ em. Với những người trẻ đang học bóng đá, việc nhìn thấy một cầu thủ tài năng như vậy lại cư xử thiếu kiềm chế là điều không tích cực cho tương lai của môn thể thao này”.

Lời bình của Barjuan được đưa ra trong bối cảnh Vinícius tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi vì những phản ứng thái quá trên sân và cả thái độ khiêu khích đối thủ, điều khiến giới chuyên môn ở Tây Ban Nha chia rẽ. Không ai phủ nhận phẩm chất kỹ thuật thượng thừa và tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Brazil trong màu áo Real Madrid, nhưng ngày càng nhiều tiếng nói cho rằng anh cần điều chỉnh cảm xúc để xứng đáng với vị thế ngôi sao hàng đầu.

Bên cạnh đó, Sergi Barjuan cũng đề cập đến câu chuyện đang gây tranh cãi khác: kế hoạch đưa một trận đấu La Liga sang tổ chức tại Miami. Khi được hỏi về động thái phản đối của các đội trưởng và Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha (AFE), ông tỏ ra thận trọng: “Tôi không tham gia nên không thể nói sâu. Tôi chỉ biết những gì mình đọc, nghe và thấy. Có nhiều điều chúng ta không biết rõ. Tôi nghĩ ai cũng đã hành động theo cách họ cho là cần thiết vào thời điểm đó. Cuối cùng thì trận đấu cũng sẽ không diễn ra ở Miami, và khi không hiểu đầy đủ nội tình, tôi không muốn đánh giá điều gì khiến mình còn hoài nghi”.

Về ý tưởng “xuất ngoại” của La Liga, cựu hậu vệ Barcelona cho rằng việc tổ chức các trận đấu ngoài Tây Ban Nha không còn xa lạ, khi Siêu cúp quốc gia đã được đưa sang Saudi Arabia nhiều năm nay.

“Như HLV Rayo Vallecano từng nói, bóng đá bây giờ giống như một rạp xiếc. Bạn phải chọn: hoặc rút lui, hoặc trở thành một phần của nó. Nếu rút lui, đó là lựa chọn của bạn; còn nếu ở lại, bạn phải chấp nhận những quy luật của trò chơi", Barjuan kết luận.

Trong lúc La Liga vẫn loay hoay giữa truyền thống và thương mại, còn Vinícius tiếp tục đứng giữa lằn ranh thiên tài và tranh cãi, phát biểu của Sergi Barjuán gióng lên hồi chuông về “văn hóa hình mẫu” – điều bóng đá hiện đại đang dần đánh mất trong cơn lốc của danh tiếng và thị trường.