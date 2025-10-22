Vinicius 'lột xác'

Từ kẻ bị la ó vì nóng nảy hay khiêu khích đến ngôi sao biết kiểm soát cảm xúc, Vinicius đang cho thấy một phiên bản trưởng thành và đáng nể nhất trong sự nghiệp.

Vinicius thay đổi theo cách tích cực hơn cho bản thân.

Bóng đá, như một nghệ thuật cổ xưa, luôn là trò chơi của sự đánh lừa. Khi bạn khiến đối thủ tin mình sẽ sang phải, rồi bất ngờ rẽ trái. Khi họ tưởng bạn chuẩn bị sút, nhưng bạn lại chuyền. Khi một động tác nhỏ đủ khiến cả hàng phòng ngự lạc nhịp. Và giữa muôn vàn cầu thủ, chỉ một số ít biết đánh lừa theo đúng nghĩa tinh túy của bóng đá. Vinicius là một trong số đó.

Chiến thắng 1-0 của Real Madrid trước Getafe hôm 20/10 được ghi dấu bởi bàn thắng của Kylian Mbappe và tình huống cứu thua quyết định của Thibaut Courtois. Nhưng với những ai hiểu bóng đá thật sự, họ đều thấy Vinicius mới là linh hồn của trận đấu ấy.

Trên sân Alfonso Perez, người ta được thấy lại một Vinicius đích thực, phiên bản Vinicius giàu tốc độ, ngẫu hứng, và không thể đoán trước. Mỗi cú ngoặt, mỗi pha rê bóng của anh đều là một lời thách đố dành cho đối phương. Đặc biệt hơn, Vinicius chế ngự được cảm xúc.

Theo Marca, minh chứng rõ nhất cho sự lột xác của Vinicius không nằm ở bàn thắng hay kiến tạo, mà ở những tấm thẻ phạt. Từng là cơn đau đầu của Real Madrid với 28 thẻ vàng và 5 lần bị treo giò trong 2 mùa gần nhất vì những phản ứng nóng nảy, Vinicius hiện trở nên điềm tĩnh lạ thường.

Sau 11 trận đấu, anh mới nhận duy nhất một thẻ vàng, và đáng chú ý, đó là vì lỗi ăn vạ, chứ không phải tranh cãi với trọng tài hay va chạm với đối thủ như trước. Sự thay đổi ấy cho thấy Vinicius học cách để cảm xúc phục vụ cho bóng đá, thay vì bị chi phối.

Vinicius đang làm chủ trò chơi của chính mình.

Và như thường lệ, những kẻ ghen ghét gọi đó là khiêu khích. Họ bảo anh không tôn trọng đối thủ, rằng phong cách của anh "không fair play", rằng anh đáng bị la ó từ khán đài. Nhưng đó chỉ là lời của những người không hiểu, hoặc không chịu chấp nhận một sự thật đơn giản. "Ở đó, Vinicius không khiêu khích, anh đánh lừa", tờ AS viết.

Angel Cappa, trợ lý của cựu HLV Jorge Valdano, từng nói trong một trò chuyện ở World Cup 2006: "Bóng đá là sự lừa dối". Nghĩa là, bản chất của trò chơi này chính là khiến đối thủ tin điều sai. Từ cú ngoặt, cú giả sút, cú nhử người - đó là ngôn ngữ thật sự của sân cỏ.

Vinicius hiểu điều đó hơn ai hết. Anh còn không diễn trò, không chọc tức hay khiêu khích đối thủ, ngược lại thể hiện bản năng thuần khiết nhất của bóng đá, nơi trí óc, tốc độ và bản năng hòa làm một.

Khi Vinicius học cách kiềm chế ngọn lửa trong mình, anh không mất đi bản năng. Trái lại, ngôi sao người Brazil chỉ khiến nó bùng cháy đúng lúc, để tỏa sáng rực rỡ khi Real Madrid cần anh nhất.