Phương án thay HLV Flick ở El Clasico

Thiago Alcantara có thể trở thành chìa khóa giúp Barca trong trận El Clesico với Real Madrid sắp tới.

Thiago bắt đầu sự nghiệp HLV tại Barcelona.

Barcelona đứng trước khả năng vắng huấn luyện viên trưởng Hansi Flick trên băng ghế chỉ đạo trong trận El Clasico với Real Madrid, nếu án treo giò của ông không được gỡ bỏ. Trong trường hợp này, trợ lý huấn luyện viên Thiago Alcantara được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt đội bóng từ đường biên, đánh dấu lần đầu tiên anh đảm nhận vị trí huấn luyện viên tạm quyền trong một trận đấu chính thức cho Barca.

Hồi tháng 7/2024, Thiago dừng sự nghiệp chơi bóng ở tuổi 33, sau khi hết hợp đồng với Liverpool. Trái với nhiều đồn đoán về khả năng sang Saudi Arabia hoặc Mỹ, Thiago giải nghệ và muốn theo nghiệp HLV. Việc làm trợ lý cho Flick tạo điều kiện để cựu tiền vệ này dẫn các đội trẻ Barca trong mùa sau.

Trong giai đoạn làm trợ lý cho Flick ở Barcelona hai mùa qua, Thiago được đánh giá cao nhờ tư duy chiến thuật sắc bén và kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu đỉnh cao. Việc anh có thể ra mắt trong vai trò huấn luyện viên ở một trong những trận đấu được mong chờ nhất mùa giải là tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Dù chưa có kinh nghiệm quản lý chính thức, sự am hiểu về triết lý bóng đá của Barcelona và mối liên hệ sâu sắc với câu lạc bộ biến Thiago trở thành lựa chọn đáng tin cậy để thay thế Flick.

Hiện tại, chưa có thông báo chính thức về án phạt của Flick. Người hâm mộ đang chờ đợi quyết định cuối cùng từ La Liga. Trong trận thắng 2-1 của Barca trước Girona cuối tuần qua, HLV Flick bị truất quyền chỉ đạo, sau khi nhận thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Jesus Gil Manzano vì lỗi phản ứng.