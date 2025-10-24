Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu sao MU đá phản lưới, làm đồng đội vỡ xương mặt

  • Thứ sáu, 24/10/2025 16:22 (GMT+7)
Một ngày thi đấu ám ảnh đối với Marcos Rojo khi anh đá phản lưới và vô tình gây chấn thương nghiêm trọng khiến đồng đội phải nhập viện trong cùng một trận đấu.

Rojo phan luoi anh 1

Cú vung tay của Rojo khiến đồng đội nhập viện.

Trung vệ 35 tuổi từng khoác áo MU suốt 7 năm, góp công giúp "Quỷ đỏ" giành Europa League, FA Cup và League Cup. Sau khi rời Old Trafford, anh trở về quê nhà khoác áo Boca Juniors rồi chuyển sang Racing Club hồi tháng 8 năm nay. Và trong màu áo Racing, Rojo trải qua một trong những trận cầu đáng quên nhất sự nghiệp.

Ở bán kết lượt đi Copa Libertadores gặp Flamengo trên đất Brazil hôm 23/10, Racing Club thất thủ 0-1 sau bàn phản lưới của Rojo ở phút cuối. Cú sút của Jorge Carrascal tưởng như vô hại, nhưng bóng đập chân Rojo đổi hướng, khiến thủ môn Nazareno Colombo hoàn toàn bất lực.

Tệ hại hơn, chỉ ít phút sau, Rojo trong một pha không chiến lại vô tình vung tay trúng mạnh vào mặt đồng đội Santiago Sosa. Cú va chạm khiến Sosa bị vỡ xương hàm trên, rách mí mắt và phải nhập viện khẩn cấp tại Rio de Janeiro. Theo chẩn đoán ban đầu, cầu thủ này có thể phải nghỉ thi đấu đến cuối năm, bỏ lỡ trận lượt về bán kết tuần tới.

Sau trận, Rojo buồn bã chia sẻ: "Đây không phải kết quả chúng tôi mong muốn. Toàn đội chơi tốt trên mặt sân khó, nhưng cú dứt điểm của Carrascal đổi hướng khiến thủ môn không thể cứu thua. Chúng tôi sẽ cố gắng lật ngược thế cờ ở trận lượt về, khi được thi đấu trước khán giả nhà. Flamengo sẽ chịu áp lực lớn, hãy xem họ đối phó thế nào".

Rojo phan luoi anh 2

Gương mặt của Sosa hoàn toàn biến dạng.

