Sancho khiến MU thua lỗ kỷ lục?

Màn trình diễn kém của Jadon Sancho tại Aston Villa khiến ban lãnh đạo MU khó bán anh với giá tốt ở kỳ chuyển nhượng kế tiếp.

Sancho gây thất vọng lớn.

Nguồn tin từ nhà báo Graeme Bailey cho biết: “Tại MU, ban lãnh đạo thật sự lo lắng về tình hình của Sancho. CLB không kỳ vọng anh sẽ hồi sinh để trở lại Old Trafford, nhưng họ hy vọng ít nhất anh có thể thi đấu tốt để tạo giá trị chuyển nhượng. Giờ đây, khả năng thu lại bất kỳ khoản tiền nào từ thương vụ này đang trở nên rất thấp".

Ban đầu, MU hy vọng Sancho có thể đi theo con đường tương tự Marcus Rashford – người cũng từng mất suất đá chính dưới thời Ruben Amorim nhưng tỏa sáng tại Aston Villa ở nửa cuối mùa 2024/25. Mùa hè vừa qua, Rashford được Barcelona mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 30,3 triệu bảng và tiếp tục chơi nổi bật tại La Liga.

Thay vì tỏa sáng như Rashford, Sancho vẫn đang chật vật tìm lại phong độ. Rạng sáng 24/10, anh gây thất vọng trong lần hiếm hoi được đá chính cho Aston Villa, ở trận gặp GA Eagles tại Europa League. Những pha rê dắt và đảo chân của cựu cầu thủ MU đều bị hàng thủ đối phương bắt bài, trước khi bị thay ra ở phút 66.

Hợp đồng của Sancho với MU sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Nếu tình hình không cải thiện, “Quỷ đỏ” nhiều khả năng sẽ mất trắng Sancho, khép lại một trong những thương vụ thất bại đắt giá nhất lịch sử CLB. 4 năm trước, Sancho chuyển tới Old Trafford từ Dortmund với mức phí khổng lồ 73 triệu bảng.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.