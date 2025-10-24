Messi ký hợp đồng với Inter Miami đến năm 41 tuổi

Siêu sao người Argentina gia hạn hợp đồng với đội bóng MLS đến tháng 12/2028.

Messi không rời Mỹ.

Thông tin này được chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận. Hợp đồng trước đó của Messi với Inter Miami sẽ hết hạn vào cuối mùa giải MLS 2025. Trong thỏa thuận này có điều khoản cho phép gia hạn thêm 12 tháng, giúp anh có cơ hội tham dự World Cup 2026 trên chính đất Mỹ. Nếu duy trì thể trạng tốt, Messi thậm chí còn có thể góp mặt ở Copa America diễn ra vào giữa năm 2028.

Siêu sao 8 lần giành giải Quả bóng vàng đã kết thúc mùa giải MLS thường niên năm 2025 với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, với 29 bàn thắng sau 28 trận và đưa Inter Miami vào vòng play-off tranh chức vô địch hai miền với tư cách là một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Đáng chú ý, 28 trong 29 bàn thắng của Messi đến từ bóng sống - thành tích chưa từng xuất hiện tại MLS. Dù nhường nhiều quả phạt đền cho đồng đội, anh vẫn ẵm danh hiệu Chiếc giày vàng và trở thành cầu thủ thứ 3 kể từ năm 2005 chạm mốc 29 bàn, sau Vela và Josef Martinez. Hiệu suất trung bình 1,03 bàn/trận của Messi cũng tốt thứ nhì lịch sử giải đấu.

Trong thời gian qua,Messi luôn thừa nhận trước báo giới rằng rất hài lòng với cuộc sống tại Mỹ. Về phía Inter Miami, CLB David Beckham làm đồng sở hữu cũng rất sẵn sàng giữ chân Messi lâu dài nhờ những đóng góp chuyên môn và giá trị thương mại to lớn mà M10 mang lại. CLB cũng tích cực chiêu mộ những đồng đội cũ để về sát cánh cùng Messi, gần nhất là trường hợp của tiền vệ Rodrigo De Paul.