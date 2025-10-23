Gia đình Messi giận dữ với Laporta

Cựu phó Chủ tịch Barcelona, Jordi Mestre, mới đây khẳng định Lionel Messi và gia đình chưa nguôi giận với Chủ tịch đương nhiệm Joan Laporta.

Quan hệ giữa Messi và Laporta rạn nứt.

Phát biểu trên tờ El Confidencial, Mestre cho rằng việc Messi rời Camp Nou vì khủng hoảng tài chính là một trong những sai lầm lớn nhất lịch sử CLB. Ông nhấn mạnh tầm ảnh hưởng to lớn mà Messi mang lại, không chỉ trên sân cỏ mà còn ở khía cạnh kinh tế.

"Dù chúng ta làm gì cho Messi đi nữa cũng là quá ít. Những gì cậu ấy mang lại thật phi thường, không chỉ về mặt thể thao mà cả tài chính. Các tour du đấu có Messi và không có Messi là hai câu chuyện hoàn toàn khác. Cậu ấy nhận lương cao, đúng, nhưng xứng đáng vì giúp CLB kiếm được rất nhiều tiền", Mestre chia sẻ.

Ông Mestre cũng tiết lộ rằng Messi và gia đình “rất tức giận” với Laporta vì cách CLB xử lý vụ việc năm đó. "Tôi biết từ những người thân cận rằng họ rất giận dữ. Những gì Laporta nói về buổi tiệc nướng để hòa giải với nhà Messi đều không đúng sự thật", ông nói thêm.

Cựu phó chủ tịch Barca cho rằng đội bóng nên có một hành động mang tính biểu tượng để tri ân Messi, chẳng hạn đặt tên một khán đài theo tên M10. Tuy nhiên, đến nay CLB xứ Catalonia chưa có động thái cụ thể nào.

Ba năm sau vụ chia tay đầy nước mắt, vết nứt trong mối quan hệ giữa Messi và Laporta dường như chưa lành, bất chấp những nỗ lực từ ban lãnh đạo Barca nhằm hàn gắn tình cảm giữa đôi bên.

