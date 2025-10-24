Nguyễn Filip nghỉ thi đấu 2 tháng

Thủ môn Nguyễn Filip sẽ nghỉ thi đấu 2 tháng vì chấn thương, lỡ hẹn ở toàn bộ các trận đấu của CAHN lẫn đội tuyển quốc gia.

Nguyễn Filip sẽ nghỉ 8 tuần vì chấn thương cơ háng.

Theo thông tin của Tri Thức – Znews, sáng 24/10, bộ phận y tế của CAHN đã đưa Nguyễn Filip đi kiểm tra chấn thương. Theo đó, chấn thương cơ háng khiến anh cần khoảng 8 tuần để phục hồi. Hiện tại, phim chụp của anh sẽ được gửi đi Singapore và CH Czech để kiểm tra kỹ hơn.

Trong trận đấu với Macarthur ở AFC Champions League Two tối 23/10 trên sân Hàng Đẫy, Nguyễn Filip được rút ra ở phút 72 của trận đấu vì chấn thương. Sau trận, HLV Polking cho biết: “Hai ngày trước trận, Filip vẫn thấy đau nhưng tôi thuyết phục cậu ấy ra sân vì tầm quan trọng của trận đấu. Tuy nhiên, càng đá cậu ấy càng đau, đến phút 72 thì không thể tiếp tục nữa”.

Sự vắng mặt của Filip khiến CAHN đối mặt thử thách không nhỏ, nhất là khi người thay thế anh - thủ môn trẻ Thành Vinh chưa có nhiều kinh nghiệm ở V.League cũng như đấu trường quốc tế. Minh chứng là, chỉ ít phút sau khi vào sân, Thành Vinh để thủng lưới từ pha đánh đầu hiểm hóc của Uskok bên phía Macarthur. Tình huống ấy khiến CAHN đánh rơi chiến thắng và phơi bày nỗi lo lớn trong khung gỗ.

Trong thời gian tới, CAHN sẽ phải thi đấu với lịch dày đặc cả ở V.League lẫn hai sân chơi quốc tế. Trong đó, đội ngành Công an làm khách trước Buriram ở Cúp các CLB Đông Nam Á, rồi gặp lại Macarthur và Beijing Guoan tại AFC Champions League Two. Việc Nguyễn Filip vắng mặt ảnh hưởng lớn đến tham vọng tiến sâu của thầy trò HLV Polking.

Ngoài ra, với việc cần thời gian để phục hồi, thủ thành sinh năm 1992 cũng chắc chắn vắng mặt trong đợt FIFA Days tháng 11 của tuyển Việt Nam.