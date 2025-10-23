HLV Hudson: 'Tôi tin Thái Lan có thể dự World Cup'

Tân HLV Anthony Hudson khẳng định với tiềm lực và hướng phát triển hiện nay, giấc mơ World Cup của bóng đá Thái Lan hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

HLV Anthony tin Thái Lan đủ khả năng dự World Cup. Ảnh: FA Thailand

“Tôi tin Thái Lan đủ khả năng góp mặt ở World Cup, nhưng để biến điều đó thành hiện thực, chúng ta phải cải thiện nhiều yếu tố, từ việc tăng cường thi đấu quốc tế, phát triển cầu thủ trẻ đến nâng cao chất lượng đội ngũ HLV trong nước. Nếu làm tốt những điều này, tôi tin bóng đá Thái Lan sẽ đủ sức chạm tới sân chơi lớn nhất thế giới”, HLV Anthony Hudson nói trong ngày ra mắt với tư cách HLV của U23 và tuyển Thái Lan.

Chiều 21/10, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) tuyên bố chia tay HLV người Nhật Bản Masatada Ishii. Chỉ một ngày sau, nhà cầm quân người Anh, Anthony Hudson chính thức được bổ nhiệm vào ghế nóng của U23 và đội tuyển quốc gia nước này.

Trên cương vị HLV trưởng, ông Anthony Hudson bày tỏ niềm tự hào khi dẫn dắt “Voi chiến” và khẳng định quyết tâm giúp bóng đá Thái Lan tiến xa hơn trên bản đồ châu lục.

“Phía trước còn hai trận đấu quan trọng, chúng tôi cần chiến thắng để giành quyền đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2027. Tôi từng trải qua áp lực này khi dẫn dắt tuyển Bahrain và Mỹ, nên hiểu rõ cách chuẩn bị. Tôi tôn trọng Sri Lanka và Turkmenistan và cũng tin Thái Lan đủ khả năng để đạt được mục tiêu”, HLV Anthony Hudson chia sẻ.

FAT gây bất ngờ khi sa thải HLV Ishii.

Chiến lược gia người Anh nhấn mạnh niềm tin vào thế hệ cầu thủ trẻ, đồng thời đánh giá cao vai trò của các trụ cột giàu kinh nghiệm trong việc dẫn dắt đàn em: “Tôi tin tưởng tuyệt đối vào các cầu thủ trẻ nếu họ có năng lực, tư duy và tinh thần cầu tiến. Tuy nhiên, những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm vẫn rất quan trọng. Họ là tấm gương trong cách chơi bóng, sinh hoạt, ăn uống và thích nghi với môi trường thi đấu quốc tế. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm sẽ giúp đội tuyển mạnh mẽ hơn”.

Vị HLV từng làm giám đốc kỹ thuật U23 Thái Lan cũng cho biết ông muốn kết hợp giữa HLV nội và ngoại trong ban huấn luyện, vừa để hỗ trợ chuyên môn, vừa tạo cơ hội cho HLV Thái Lan học hỏi. Ông nhấn mạnh: “Tôi tôn trọng HLV Ishii và những gì ông ấy đã làm. Tôi sẽ kế thừa và phát triển, chứ không thay đổi tất cả. Mỗi HLV có cá tính riêng, và tôi muốn truyền tải tư tưởng của mình dần dần để đội thích nghi từng bước”.

Trước mắt, HLV Anthony Hudson sẽ dẫn dắt Thái Lan đối đầu Sri Lanka vào ngày 13/11 ở vòng loại Asian Cup 2027. Mục tiêu của Thái Lan là sẽ góp mặt tại vòng chung kết tại Qatar vào mùa hè năm sau.