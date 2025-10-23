CAHN bị gỡ hòa ngay khi Filip Nguyễn rời sân

Tối 23/10, CAHN bị Macarthur gỡ hòa 1-1 ngay sau khi thủ thành Nguyễn Filip rời sân thuộc lượt trận thứ 3, bảng C AFC Champions League Two.

CAHN bị Macarthur cầm hòa khi Nguyễn Filip vừa rời sân.

Khi trận đấu đang diễn ra với tỉ số 1-0 nghiêng về CAHN, từ quả phạt góc bên phía Macarthur, trung vệ Uskok bật cao đánh đầu đưa bóng đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới đội chủ nhà. Thủ môn trẻ Thành Vinh không kịp phản xạ, còn các đồng đội chỉ biết ngẩn ngơ nhìn bóng nằm gọn trong khung thành.

Bàn thua đến ở phút 75, chỉ 2 phút sau khi HLV Mano Polking quyết định rút Nguyễn Filip ra nghỉ. Trước đó, thủ môn Việt kiều thi đấu rất ổn định. Khi Nguyễn Filip rời sân, tưởng chừng đội bóng ngành Công an sẽ giữ được kết quả 1-0, nhưng sai lầm nhỏ ở khâu chống bóng bổng khiến họ phải trả giá.

Macarthur không tạo được quá nhiều cơ hội rõ ràng trong suốt trận đấu, song tận dụng triệt để khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ CAHN. Trong khi đó, đại diện của Việt Nam gần như không có pha phản công nguy hiểm nào sau khi các trụ cột được thay ra nghỉ, cho thấy sự hụt hơi rõ rệt ở cuối trận.

Trên sân Hàng Đẫy, CAHN vượt lên dẫn trước ở phút 30 do công của Lê Văn Đô. Dù vậy, quyết định thay Filip Nguyễn được xem là bước ngoặt khiến CAHN đánh rơi thế cân bằng. Được biết, thủ thành bị đau ở phần hông bên trái và phải nén đau thi đấu.

Kết quả hòa 1-1 không quá tệ với CAHN nhưng là bài học cho HLV Polking và các học trò ở AFC Champions League Two. CAHN cho thấy sự tiến bộ, song nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng ở đấu trường châu lục, họ cần duy trì sự tập trung và bản lĩnh trong suốt 90 phút đặc biệt là ở những phút cuối, khi thể lực là nền tảng quyết định.

Sau 3 lượt trận, CAHN đứng đầu bảng E với thành tích 1 thắng, 2 hòa, hơn đội bám đuổi 1 điểm.