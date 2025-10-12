Arda Guler rực sáng

Rạng sáng 12/10, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid ghi bàn và kiến tạo giúp Thổ Nhĩ Kỳ thắng đậm chủ nhà Bulgaria 6-1 ở vòng loại World Cup.

Guler có phong độ ấn tượng.

Phút 11 trận đấu trên sân Vasil Levski, Guler đập nhả ăn ý với Haka Calhanoglu, trước khi tung cú sút quyết đoán từ góc hẹp, mở tỷ số cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Đến phút 51, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid tiếp tục ghi dấu ấn với đường chọc khe để Kenan Yildiz xoay người dứt điểm, không cho thủ môn đội chủ nhà cơ hội cản phá. 14 phút sau, Guler khép lại màn trình diễn thăng hoa bằng pha kiến tạo từ chấm đá phạt góc để Zeki Celik đánh đầu tung lưới Bulgaria.

Guler duy trì phong độ ấn tượng khi góp công vào 10 bàn thắng (4 bàn, 6 kiến tạo) trong 11 lần ra sân gần nhất ở mọi cấp độ. Sao trẻ sinh năm 2005 dần khẳng định vai trò không thể thay thế trong màu áo tuyển quốc gia lẫn CLB.

60 lần chạm bóng, chuyền chính xác 90%, 4 lần thắng tranh chấp, 1 bàn và 2 kiến tạo là những thống kê về màn trình diễn của Guler. Dù chỉ chơi 69 phút, tiền vệ 20 tuổi vẫn được Flashscore chấm 9 điểm, con số cao nhất trên sân.

Chiến thắng tưng bừng trên sân khách giúp Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên thứ 2 tại bảng E do ở trận cùng giờ, Georgia thất bại trước Tây Ban Nha. Ngày 14/10, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có trận cầu sống còn với chính Georgia. Đội thắng sẽ nắm lợi thế tronc cuộc cạnh tranh, ít nhất cho tấm vé dự vòng play-off.