Hậu vệ Trent Alexander-Arnold bị bộ phận CĐV Liverpool chỉ trích trong ngày trở lại Anfield cùng Real Madrid ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 5/11.

Alexander-Arnold bị CĐV Liverpool la ó. Ảnh: Reuters.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc hậu vệ người Anh bị khán giả trên sân Anfield la ó trong lúc khởi động trước trận. Đây là lần đầu tiên Alexander-Arnold trở lại sân Anfield kể từ khi chuyển sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Hậu vệ 27 tuổi có mặt trong danh sách dự bị của đại diện La Liga và ra sân khởi động trước trận, đồng thời dành thời gian trò chuyện, bắt tay với các đồng đội cũ như Curtis Jones.

Sau khi hứng chịu hàng loạt tiếng la ó trên khán đài, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc này cho thấy Alexander-Arnold chỉ mỉm cười nhẹ trước phản ứng dữ dội của CĐV Liverpool.

“Dù thế nào đi nữa, cảm xúc của tôi dành cho Liverpool sẽ không thay đổi", anh nói sau trận. "Tôi có những kỷ niệm ở đây và muốn giữ suốt đời. Dù được đón nhận ra sao, điều đó cũng không làm tôi thay đổi tình cảm ấy".

Ở trận vừa qua, Alexander-Arnold chỉ vào sân ở phút 81 thay Arda Guler, nhưng không thể giúp Real Madrid tìm được bàn gỡ hòa. Kết quả chung cuộc, thầy trò HLV Xabi Alonso thua 0-1.

Alexander-Arnold trưởng thành từ học viện của Liverpool, ra mắt đội một năm 2016 và có 354 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh từng cùng “The Kop” giành Premier League, Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn khác.

