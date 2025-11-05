Courtois cứu thua gây kinh ngạc

Thủ thành Thibaut Courtois là điểm sáng của Real Madrid trong thất bại 0-1 trước Liverpool tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 5/11.

Courtois cứu thua ấn tượng trước Van Dijk.

Trong một tình huống phạt góc được thực hiện bởi Florian Wirtz, Virgil van Dijk bật cao đánh đầu cận thành nhưng bị Courtois cản phá đầy ấn tượng. Sau pha bóng này, trung vệ đội trưởng của Liverpool lộ vẻ ngỡ ngàng nhưng vẫn nở nụ cười xen lẫn tiếc nuối khi không thể mang về bàn thắng.

Tuy nhiên, Courtois cũng không thể cản Alexis Mac Allister ghi bàn duy nhất giúp Liverpool có thắng lợi quý giá trên sân nhà. Dù để lọt lưới, thủ môn người Bỉ vẫn là điểm sáng hiếm hoi của Real Madrid trong trận thua này. Anh có tới 8 pha cứu thua xuất sắc, giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tránh khỏi một thất bại đậm hơn trước sức ép nghẹt thở của đội chủ sân Anfield.

Phát biểu sau trận, Courtois nói: “Chúng tôi phải đối mặt với sự thật, phải chơi tốt hơn. Một trận đấu như thế này được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ. Nhưng mọi thứ vẫn ổn, toàn đội cần giữ bình tĩnh. Trận gặp Olympiacos sắp tới cũng sẽ rất khó khăn, nhưng nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ có cơ hội lớn để vào top 8".

Courtois cũng cho rằng tập thể Real Madrid đã mắc quá nhiều lỗi trước Liverpool, trong đó có những pha phạm lỗi không cần thiết.

Thất bại 0-1 khiến Real Madrid tạm rơi xuống vị trí thứ 5 tại bảng đấu Champions League, bằng 9 điểm với Liverpool nhưng hơn hiệu số.

