Bellingham phá kỷ lục

Tiền vệ Jude Bellingham tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi lập nên cột mốc mới trong sự nghiệp ở trận Real Madrid thua 0-1 trước Liverpool tại Champions League rạng sáng 5/11.

Ngay khi trận đấu bắt đầu tại sân Anfield, Bellingham đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất đạt mốc 50 lần ra sân tại Champions League (22 tuổi và 128 ngày). Thành tích này giúp anh phá kỷ lục cũ của huyền thoại Iker Casillas (22 tuổi và 155 ngày), người từng giữ danh hiệu này trong gần hai thập kỷ.

Theo thống kê, Bellingham còn vượt qua nhiều tên tuổi lớn khác trong top 5, như Cesc Fabregas (22 tuổi 331 ngày), Kylian Mbappe (22 tuổi 339 ngày) và Lionel Messi (23 tuổi 166 ngày). Thành tích này một lần nữa cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của tiền vệ người Anh trong màu áo Real Madrid.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Bellingham lập kỷ lục. Anh từng trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn cho Birmingham City ở tuổi 16, trước khi chuyển sang Dortmund và trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất đá chính tại Champions League khi mới 17 tuổi 113 ngày.

Trước Liverpool, Bellingham không ghi bàn hay có pha kiến tạo nào. Alexis Mac Allister là người lập công duy nhất trong trận đấu, mang về chiến thắng cho đội chủ nhà. Thất bại này khiến Real Madrid rớt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, với cùng 9 điểm với Liverpool.

