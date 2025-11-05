Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Địa chấn ở VCK U17 World Cup

  • Thứ tư, 5/11/2025 06:07 (GMT+7)
Đêm 4/11, tuyển U17 Anh khiến người hâm mộ bàng hoàng khi gục ngã 0-3 trước Venezuela trong trận mở màn bảng E VCK World Cup U17 2025 tại Qatar.

Tám năm sau thế hệ vàng vô địch trẻ thế giới với Phil Foden và Jadon Sancho, đội trẻ Anh tái xuất với khát vọng viết tiếp vinh quang. Nhưng thay vì khởi đầu ấn tượng, họ phải rời sân trong nỗi cay đắng, bị trừng phạt vì sự phung phí và non nớt trong khâu dứt điểm.

Hiệp 1 là minh chứng rõ ràng cho nghịch lý cay đắng ấy. Ngay phút thứ 5, tiền vệ Seth Ridgeon sút trúng cột dọc, còn Reigan Heskey, con trai cựu tiền đạo Emile Heskey, đá bồi ra ngoài trong tư thế trống trải. Sau đó là hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, thậm chí Alejandro Rodriguez hai lần bị từ chối bàn thắng, cùng một cú sút phạt dội xà ngang.

Và khi người Anh mải mê tìm bàn mở tỷ số, họ để đối thủ tung đòn chí mạng. Phút 41, đội trưởng Roman Davis đoạt bóng bên phần sân Anh rồi sút chéo góc hiểm hóc, khiến thủ môn Jack Porter chôn chân đứng nhìn. Chỉ hai phút sau, một pha pressing khác giúp Fuentes tung cú dứt điểm sấm sét nâng tỷ số lên 2-0. Hai nhát kiếm lạnh lùng trong 180 giây hạ gục bầy "Sư tử trẻ".

Sang hiệp hai, dù nỗ lực, Anh không thể xuyên phá bức tường Venezuela. Ridgeon, Heskey, rồi Ryan McAidoo lần lượt bỏ lỡ, trong khi Vazquez vẫn như có "thần hộ mệnh" che chở khung thành. Khi niềm tin cạn dần, cú sút bồi của Eider Barrios ở phút 86 ấn định thắng lợi 3-0, khép lại một đêm không thể tệ hơn cho thầy trò HLV Greg Lincoln.

Ngược lại, Venezuela xứng đáng được ngợi khen. Họ không kiểm soát thế trận, nhưng tận dụng triệt để từng cơ hội. Thủ môn Vazquez chơi trận cầu để đời, với 3 pha cứu thua 10 điểm giúp đồng đội cầm vàng không để rơi.

"Venezuela viết nên trang sử mới, trận thắng lớn nhất của họ tại một kỳ World Cup trẻ, còn ứng cứ viên vô địch thua sốc trận ra quân", Goal viết.

