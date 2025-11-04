Đội từng thua Bayern 0-10 bị hack tài khoản, ngập ảnh khiêu dâm

Auckland City FC - đội bóng bán chuyên gây tiếng vang tại FIFA Club World Cup 2025, vừa trở thành nạn nhân của vụ tấn công mạng nghiêm trọng.

Loạt ảnh khiêu dâm xuất hiện trên fanpage của CLB.

Hôm 3/11, trang Instagram và Facebook chính thức của Auckland City bất ngờ tràn ngập những hình ảnh phụ nữ khỏa thân, khiến người hâm mộ choáng váng. Sự cố xảy ra khi hàng chục bức ảnh nhạy cảm lần lượt được đăng tải lên story của đội bóng.

Trong nhiều giờ liền, tài khoản của Auckland City bị kiểm soát hoàn toàn, trước khi toàn bộ nội dung được gỡ bỏ sau hơn 6 tiếng đồng hồ. Ban đầu, nhiều người tưởng đây là lỗi kỹ thuật hoặc nhầm lẫn trong khâu đăng bài, nhưng sau đó mọi nghi ngờ đều hướng về khả năng bị tin tặc tấn công.

Auckland City ra thông báo xác nhận bị "xâm phạm an ninh mạng" trên cả hai nền tảng. Đội bóng cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng và các chuyên gia an ninh mạng để truy tìm nguyên nhân, đồng thời khẳng định "sự an toàn và tính toàn vẹn của các kênh truyền thông chính thức là ưu tiên hàng đầu". CLB cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì sự kiên nhẫn và cảm thông, đồng thời hứa sẽ cung cấp thêm thông tin khi cuộc điều tra có tiến triển.

Vụ việc khiến cộng đồng bóng đá New Zealand bất ngờ, bởi Auckland City vốn được xem là một trong những CLB gương mẫu và chuyên nghiệp nhất của quốc gia. Trên mạng xã hội, đội bóng thường chỉ đăng tải những hình ảnh về các buổi tập, trận đấu, hoặc các hoạt động cộng đồng.

Auckland City hiện đứng thứ 5 tại giải vô địch quốc gia New Zealand, với 2 chiến thắng sau 5 trận. Tuy là đội bán chuyên, họ từng tạo tiếng vang lớn ở FIFA Club World Cup 2025, khi ghi bàn vào lưới Boca Juniors trong trận hòa 1-1 lịch sử. Dù thua tan nát 0-10 trước Bayern Munich và 0-6 trước Benfica, kết quả trước đại diện Nam Mỹ giúp họ thu về khoản thưởng 1 triệu USD – gấp nhiều lần doanh thu cả năm 2024 (khoảng 488.000 USD ).

Đó là cú hích tài chính lớn cho đội bóng nghiệp dư có thành phần cầu thủ đặc biệt gồm giáo viên thể dục, tài xế giao hàng, thậm chí nhân viên bán nước giải khát và công nhân lái xe nâng. Nhiều cầu thủ phải xin nghỉ phép không lương để được sang Mỹ thi đấu.