LĐBĐ Malaysia hãy thành khẩn để được khoan hồng

Sau khi FIFA chính thức giữ nguyên án phạt nặng dành cho LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch, FAM tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Đến lúc các cầu thủ Malaysia đối diện sự thật.

Trong lúc dư luận Malaysia dậy sóng, bước đi này được FAM coi như hành động "tẩy trắng” cho mình. Tuy nhiên, đó có thể là một quyết định thiếu khôn ngoan, thậm chí việc "tẩy trắng" như vậy dễ để lại "di chứng" mạo hiểm về cả pháp lý, tài chính lẫn hình ảnh quốc gia.

Khả năng thắng kiện gần như bằng không

Theo hồ sơ, vụ việc bắt nguồn từ việc FAM gửi cho FIFA giấy khai sinh ghi ông hoặc bà của bảy cầu thủ nhập tịch sinh tại Malaysia, yếu tố then chốt để họ được nhập quốc tịch và khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sau khi điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) phát hiện bản gốc các giấy tờ này lại cho thấy họ sinh ở Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha.

FDC khẳng định FAM thiếu cẩn trọng trong khâu xác thực, thậm chí cố tình làm giả hoặc làm sai lệch giấy tờ để lách luật. Việc FIFA nắm bằng chứng thép trong tay khiến CAS chẳng có lý do gì để đảo ngược phán quyết.

FAM có 10 ngày để gửi đơn lên FAC xin biên bản phúc thẩm chi tiết. Sau đó, họ có 21 ngày để gửi khiếu nại lên. Nhưng theo các chuyên gia trong nước, đây là bước đi “đánh cược vô vọng”. Ông Datuk Pekan Ramli, cựu quan chức bóng đá Malaysia, ví FAM như “đã thua FIFA 0-2” sau hai phiên điều trần thất bại trước FDC và Ủy ban Khiếu nại của FIFA (FAC).

Ông nhấn mạnh rằng FIFA có bằng chứng rất rõ ràng, trong khi FAM vẫn phủ nhận sai phạm thay vì thừa nhận trách nhiệm. Ramli nói thẳng: “Nếu có một cuộc thăm dò ý kiến, tôi tin đa số người dân sẽ xem kháng cáo lên CAS là lãng phí thời gian và tiền bạc. Cơ hội thắng của FAM gần như bằng không”.

LĐBĐ Malaysia đang cố đấm để mong ăn xôi?

Cựu tiền đạo Safee Sali và cựu tuyển thủ James Wong cũng cho rằng FAM nên dừng lại. Theo họ, việc kháng cáo chỉ khiến tốn kém và kéo dài khủng hoảng. “Đôi khi chỉ cần chấp nhận và nuốt viên thuốc đắng”, Wong khuyên can.

Thua ở CAS - hậu quả còn nặng hơn

CAS là cấp xét xử cuối cùng, phán quyết của tòa này có giá trị chung thẩm và ràng buộc quốc tế. Nếu Malaysia tiếp tục kiện mà vẫn thua, vụ việc coi như khép lại hoàn toàn - không còn cơ hội đảo ngược.

Điều đáng lo hơn, FIFA có thể xem việc kháng cáo trong khi bằng chứng quá rõ ràng là hành vi cố tình kéo dài vụ việc, gây cản trở việc thi hành án. Trong trường hợp đó, FAM không chỉ đối mặt với việc mất uy tín mà còn có nguy cơ bị FIFA siết kỷ luật mạnh tay hơn: Không chỉ là trừ điểm mà còn có thể bị đình chỉ tư cách thành viên hoặc cấm tham gia các giải quốc tế.

Trong nhiều vụ tương tự, các liên đoàn từng sai phạm đều tránh kiện CAS vì biết rõ rủi ro. Indonesia năm 2015 là ví dụ điển hình: Bộ Thể thao nước này từng can thiệp vào Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), khiến FIFA đình chỉ toàn bộ hoạt động bóng đá quốc tế.

Coi chừng sau khi CAS ra phán quyết, FIFA sẽ có hình thức kỷ luật nặng tay hơn.

Thay vì kiện, PSSI chọn đàm phán và cải tổ nội bộ để được FIFA gỡ án sau một năm. Kenya năm 2022 cũng bị đình chỉ vì chính phủ giải thể liên đoàn, nhưng họ không kháng cáo mà thương lượng để khôi phục tư cách thành viên. Thậm chí Bolivia năm 2016, khi bị xử thua vì dùng cầu thủ không đủ điều kiện, cũng từ bỏ ý định kiện vì biết không thể thắng và muốn tránh làm tổn hại hình ảnh quốc gia.

Những bài học đó cho thấy, kháng cáo CAS không chỉ hiếm mà còn nguy hiểm nếu bên khởi kiện không có bằng chứng mới hoặc căn cứ pháp lý đủ mạnh. Thua CAS đồng nghĩa với khẳng định vi phạm trên phạm vi toàn cầu, khiến uy tín tổ chức bị tổn hại nặng nề.

Cố đấm nhưng khó có xôi ăn

Đáng lo hơn, vụ việc của Malaysia đang mở ra hướng điều tra song song ở trong nước. Ủy ban Liêm chính thuộc Cơ quan Thực thi pháp luật (EAIC) thành lập lực lượng đặc biệt do Phó Chủ tịch Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham đứng đầu, nhằm làm rõ quy trình xác minh nhân thân và cấp quốc tịch cho bảy cầu thủ nhập tịch. Cùng lúc, FAM cũng lập Ủy ban độc lập do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif dẫn đầu để tự rà soát.

Có thể thấy bản thân người Malaysia cũng nhìn ra vấn đề nên phải tự điều tra. Điều đó cho thấy họ biết mình đuối lý. FAM có lẽ tự hiểu họ đuối lý thế nào, cơ hội thắng tại CAS mong manh ra sao. Tuy nhiên, họ tuyên bố kiện lên CAS chỉ là phản ứng trong lúc đường cùng nhằm vớt vát danh dự theo phản xạ.

Đó cũng là phản xạ của nhiều người phạm lỗi bị đưa ra ánh sáng. Tốt nhất là nên chấp nhận sự thật và sớm hợp tác khắc phục sai phạm để nhận sự khoan hồng của FIFA.