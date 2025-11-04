Làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ Malaysia leo thang

Sau khi FIFA giữ nguyên án phạt với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch, làn sóng phẫn nộ lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ nước này.

FAM tiếp tục khiến người hâm mộ phẫn nộ.

Phản ứng trước phán quyết của FIFA, FAM tuyên bố "rất ngạc nhiên" và cho biết sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, động thái này càng khiến người hâm mộ Malaysia tức giận, cho rằng FAM đang cố kéo dài vụ việc thay vì nhận trách nhiệm. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội, nói rằng bê bối này đã làm tổn hại danh tiếng bóng đá Malaysia.

Trên trang Facebook của New Straits Times, người dùng Maniam SK bình luận: "Thật sốc khi FAM bị sốc", ám chỉ sự thiếu trách nhiệm của cơ quan quản lý. Một tài khoản khác mỉa mai: "Điều tiếp theo là xét nghiệm DNA của ông bà cầu thủ sao?". Trong khi đó, nhiều ý kiến khác kêu gọi FAM chấp nhận án phạt, tập trung vào việc xây dựng lại nền bóng đá trong nước.

Người hâm mộ Anuar Ace để lại bình luận: "Không cần kháng cáo nữa, mọi thứ đã xảy ra. Hãy bắt đầu lại từ đầu và xây dựng đội bóng mạnh với cầu thủ nội". Còn William Leong cho rằng: "Đừng lãng phí tiền bạc và thời gian cho việc kháng cáo. Cứ chấp nhận và tiến lên".

Bê bối nhập tịch cầu thủ không chỉ khiến Malaysia chịu tổn thất tài chính mà còn làm sứt mẻ hình ảnh trên trường quốc tế. Với 10 ngày để yêu cầu phán quyết chi tiết và 21 ngày để nộp đơn kháng cáo lên CAS, FAM đứng trước áp lực lớn cả từ dư luận lẫn chính nội bộ bóng đá nước này.