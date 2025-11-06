Thêm cầu thủ nhập tịch Malaysia bị lật tẩy gốc gác

Giấy khai sinh chính thức từ Argentina xác nhận Imanol Machuca hoàn toàn không có gốc gác Malaysia, trực tiếp bác bỏ tuyên bố của FAM về bà ngoại anh.

Truyền thông Argentina dễ dàng tìm ra nguồn gốc của Machuca.

Cuộc điều tra mới đây của tờ Capital de Noticias (Argentina) hé lộ bằng chứng về nguồn gốc thực sự của cầu thủ Imanol Machuca.

Theo giấy khai sinh từ Cơ quan Đăng ký Dân sự tỉnh Santa Fe, bà ngoại của Machuca, Concepcion agueda, sinh ra tại thị trấn Roldan, thuộc Hạt San Lorenzo, Argentina, vào ngày 16/8/1954. Cha mẹ bà, Celestino Alaniz và Nelida Agustina Ordonez, đều là công dân Argentina.

Giấy tờ này trực tiếp bác bỏ tuyên bố của LĐBĐ Malaysia (FAM) rằng bà ngoại của Machuca sinh ra tại Penang. Với chứng nhận từ một quan chức dân sự địa phương, hồ sơ cho thấy dòng họ bên mẹ của Machuca hoàn toàn là người Argentina, không hề có bất kỳ liên hệ nào với Malaysia.

Đáng chú ý, Machuca chỉ vào sân 17 phút trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6. Tuy nhiên, anh và 6 cầu thủ khác bị FIFA cấm 1 năm trong vụ bê bối giấy tờ gây rúng động bóng đá Malaysia.

Trước đó, tờ Capital de Noticias cũng tung bằng chứng cho thấy trung vệ Facundo Garces hay tiền vệ Hector Hevel đều không có gốc gác Malaysia. Động thái đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của FAM trong việc xác minh nguồn gốc cầu thủ.

Sau khi FIFA bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt, FAM khẳng định sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Dù vậy, truyền thông Malaysia khẳng định FAM khó đảo ngược phán quyết của FIFA.