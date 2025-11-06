Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thêm cầu thủ nhập tịch Malaysia bị lật tẩy gốc gác

  • Thứ năm, 6/11/2025 03:54 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Giấy khai sinh chính thức từ Argentina xác nhận Imanol Machuca hoàn toàn không có gốc gác Malaysia, trực tiếp bác bỏ tuyên bố của FAM về bà ngoại anh.

Nguon goc Imanol Machuca anh 1

Truyền thông Argentina dễ dàng tìm ra nguồn gốc của Machuca.

Cuộc điều tra mới đây của tờ Capital de Noticias (Argentina) hé lộ bằng chứng về nguồn gốc thực sự của cầu thủ Imanol Machuca.

Theo giấy khai sinh từ Cơ quan Đăng ký Dân sự tỉnh Santa Fe, bà ngoại của Machuca, Concepcion agueda, sinh ra tại thị trấn Roldan, thuộc Hạt San Lorenzo, Argentina, vào ngày 16/8/1954. Cha mẹ bà, Celestino Alaniz và Nelida Agustina Ordonez, đều là công dân Argentina.

Giấy tờ này trực tiếp bác bỏ tuyên bố của LĐBĐ Malaysia (FAM) rằng bà ngoại của Machuca sinh ra tại Penang. Với chứng nhận từ một quan chức dân sự địa phương, hồ sơ cho thấy dòng họ bên mẹ của Machuca hoàn toàn là người Argentina, không hề có bất kỳ liên hệ nào với Malaysia.

Đáng chú ý, Machuca chỉ vào sân 17 phút trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6. Tuy nhiên, anh và 6 cầu thủ khác bị FIFA cấm 1 năm trong vụ bê bối giấy tờ gây rúng động bóng đá Malaysia.

Trước đó, tờ Capital de Noticias cũng tung bằng chứng cho thấy trung vệ Facundo Garces hay tiền vệ Hector Hevel đều không có gốc gác Malaysia. Động thái đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của FAM trong việc xác minh nguồn gốc cầu thủ.

Sau khi FIFA bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt, FAM khẳng định sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Dù vậy, truyền thông Malaysia khẳng định FAM khó đảo ngược phán quyết của FIFA.

Bóng đá Malaysia nguy cơ đình chỉ

Cựu Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Seri Azzuddin Ahmad cảnh báo FAM có thể nhận án phạt nghiêm trọng hơn nếu đưa vụ bê bối nhập tịch lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

9 giờ trước

LĐBĐ Malaysia hãy thành khẩn để được khoan hồng

Sau khi FIFA chính thức giữ nguyên án phạt nặng dành cho LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch, FAM tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

10 giờ trước

Dấu chấm hết cho cầu thủ nhập tịch Malaysia

CLB America de Cali đang tiến hành chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Rodrigo Holgado sau khi FIFA bác toàn bộ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ nhập tịch trái phép.

11 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Nguồn gốc Imanol Machuca Imanol Machuca Malaysia FAM

Đọc tiếp

Raphinha noi gian hinh anh

Raphinha nổi giận

7 giờ trước 21:42 5/11/2025

0

Barcelona đang trải qua những ngày căng thẳng khi Raphinha cùng lúc đối mặt hai cú sốc. Tiền đạo người Brazil tái phát chấn thương gân kheo và bị gạch tên khỏi đội hình tiêu biểu FIFPRO.

Lamine Yamal co gia 349,6 trieu euro hinh anh

Lamine Yamal có giá 349,6 triệu euro

7 giờ trước 21:41 5/11/2025

0

CIES Football Observatory (Trung tâm nghiên cứu và theo dõi số liệu bóng đá) vừa công bố bảng định giá mới nhất cho các cầu thủ trẻ châu Âu.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý