Bóng đá Malaysia nhận thêm cú sốc

Cổ động viên (CĐV) Selangor FC bùng nổ cơn thịnh nộ sau thất bại 2-3 của đội nhà trước Persib Bandung ở vòng bảng Asian Champions League Two (ACL2).

Selangor chơi tệ hại ở ACL2 mùa này.

Tối 6/11, ở loạt trận thứ 4 bảng G, Selangor dù dẫn trước 2-0 chỉ sau 17 phút thi đấu, sau đó lại để nhà vô địch Indonesia, Persib Bandung, ngược dòng thắng lại 3-2, trong đó có hai bàn chỉ sau hơn 10 phút cuối trận

Với kết quả này, Selangor bị loại khỏi Champions League 2 khi toàn thua cả 4 trận, không giành nổi một điểm nào. Bầu không khí tại Sân vận động MBPJ (Petaling Jaya) đêm 6/11 biến thành một "chiến trường" thực sự, khi hàng trăm cổ động viên Selangor tẩy chay, thậm chí đập phá vì đội nhà thất bại đầy cay đắng.

Kết quả đánh dấu mùa giải châu Á thất bại thảm hại và đẩy giới chủ CLB vào tâm bão chỉ trích từ người hâm mộ.

Selangor (áo đỏ) có trận thua sốc.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng trăm CĐV Selangor tụ tập bên ngoài cổng chính sân, biến không gian thành "phiên tòa" công khai. Những khẩu hiệu đòi trách nhiệm vang vọng khắp nơi, với tên CEO Johan Kamal Hamidon bị réo gọi liên hồi như một kẻ phản bội.

Một số CĐV quá khích thậm chí xông vào khu khán đài chính, cố gắng tiếp cận khu VIP để đối chất trực tiếp với ban lãnh đạo. Họ chặn lối ra sân, giương cao biểu ngữ chỉ trích các quyết định quản lý tồi tệ – từ việc chiêu mộ cầu thủ đến chiến lược thi đấu – khiến mùa giải ACL2 của Selangor trở thành "thảm họa lịch sử".

Sự việc nhanh chóng leo thang, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp khẩn cấp để xoa dịu đám đông và ngăn chặn xung đột lớn hơn. Các video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh CĐV đối đầu với cảnh sát, hô vang khẩu hiệu chống lại "giới chủ vô trách nhiệm", thậm chí có hình ảnh một số tham gia ẩu đả với cảnh sát địa phương. May mắn thay, không có thương vong nghiêm trọng nào được ghi nhận.

Đến nay, ban lãnh đạo Selangor FC vẫn im lặng trước vụ việc, chưa đưa ra thông báo chính thức. Vụ việc không chỉ là "cơn bão" nội bộ Selangor mà còn phản ánh nỗi thất vọng lớn lao của bóng đá Malaysia trước sự vươn mình của các đối thủ Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia và Thái Lan.